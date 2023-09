«AeroItalia rimborsi i biglietti» 

Lo stop ai rimborsi dei biglietti in regime di continuità territoriale scatena una battaglia legale: l’Adiconsum Sardegna presenta un esposto all’Antitrust e all’autorità di regolazione dei trasporti contro la pratica «scorretta» di AeroItalia. La compagnia, che gestisce il servizio pubblico a Olbia e Alghero, concede dei semplici voucher ai passeggeri che per qualsiasi motivo cancellano la prenotazione. Già nei giorni scorsi la Fiavet, associazione degli agenti di viaggio, aveva protestato contro la scelta di AeroItalia.

La segnalazione

Ora si affianca l’associazione dei consumatori: la compagnia «ha deciso di cambiare le regole del gioco a partita iniziata, negando i rimborsi diretti ai passeggeri sardi che decidono di rinunciare alle partenze», spiega Adiconsum. «Uno dei diritti riconosciuti ai viaggiatori nell’ambito del servizio a regime di continuità territoriale è proprio quello del rimborso immediato del titolo di viaggio in caso di rinuncia alle partenze, un diritto che ora Aeroitalia sembra voler cancellare, optando per il riconoscimento di un voucher che gli utenti sardi possono utilizzare entro un anno. Una pratica che riteniamo scorretta e non conforme alle disposizioni previste dal contratto di servizio».

La spiegazione

Aeroitalia replica spiegando di aver «adottato una procedura che consente all’utente di mantenere la validità di un voucher per tutto il periodo in cui Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale. Questi voucher possono essere utilizzati su tutta la rete di Aeroitalia e possono anche essere ceduti a terzi. Nel caso in cui l’utente decida di non utilizzare il voucher durante questo periodo, ha comunque il diritto di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto dopo ottobre 2024».

Ma l’Adiconsum annuncia di voler «fornire assistenza legale a tutti gli utenti sardi interessati dal caso, attraverso l’apposita procedura di conciliazione che potrà essere avviata tramite le agenzie di viaggio aderenti alla Fiavet».

La politica

Intanto il consigliere regionale Giuseppe Meloni ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale ai Trasporti, in cui chiede «quali azioni intendano intraprendere al fine di consentire ai cittadini sardi che rinunciano al volo di ottenere il tempestivo rimborso del biglietto».

La modalità utilizzata da AeroItalia «oltre a non rispettare le norme che prevedono il rimborso immediato, limita fortemente la libertà dei viaggiatori sardi costretti, specialmente durante la stagione estiva, ad acquistare con largo anticipo i loro voli per non incorrere nella possibilità di non trovare disponibilità a causa della carenza di posti».

Finora i biglietti aerei in regime di continuità territoriale sono stati trattati come assegni circolari: i passeggeri hanno diritto al rimborso di quei 62 euro – spicciolo più, spicciolo meno – dei collegamenti con Roma e i 72 di quelli con Milano in qualsiasi momento. Se decidono di non partire, anche all’ultimo (a patto di non aver ancora completato il check-in), possono riavere indietro i soldi. Una garanzia per i viaggiatori sardi che però ha causato negli anni un effetto collaterale: il fenomeno delle prenotazioni multiple. Visto che non esiste nessuna penale, c’è chi acquista più di un biglietto (con orari diversi) per un solo viaggio, per scegliere poi il volo più comodo alle proprie esigenze poco prima di partire. Ma così i sistemi di prenotazione si ingolfano.

