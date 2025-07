Aeroitalia, più voli per Linate da Cagliari e Olbia 

Per rispondere al picco della domanda estiva, a partire dal 21 luglio, Aeroitalia annuncia che attiverà due nuovi collegamenti giornalieri in continuità territoriale. Si tratta del Cagliari-Milano Linate in partenza alle 11, con rientro da Milano alle 13,10, e l'Olbia-Milano Linate in partenza alle 11,30, con rientro da Milano alle 13,30. Il vettore, in una nota, fa sapere che a giugno ha trasportato 210.282 passeggeri, con un incremento di 26.515 unità rispetto allo stesso periodo del 2024 sulle rotte in continuità territoriale, raggiungendo un indice di riempimento medio del 78%, in crescita di 5 punti su base annua. «In particolare, la rotta Cagliari-Roma ha visto un'offerta di 102.001 posti, con un aumento del 18% rispetto al 2024, accompagnato da un significativo incremento del tasso di riempimento di 13 punti e 22.342 passeggeri in più».

E il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci ha acceso i riflettori su un collegamento di ieri: «È opportuno che Aeroitalia fornisca chiarimenti puntuali in merito a quanto sarebbe accaduto sul volo Cagliari-Linate delle 15.30. Secondo alcune segnalazioni di passeggeri, durante il viaggio si sarebbero verificati momenti di forte apprensione a bordo. Sarebbe utile sapere se vi siano state criticità operative e, in tal caso, quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza e l’assistenza ai viaggiatori».

