«AeroItalia ostacolata a Olbia e Alghero» 

Il primo volo è esattamente di un anno fa. Poi è arrivata la vittoria nel bando per la continuità territoriale sulle rotte di Olbia e sulla linea Alghero-Roma, che da ottobre sarà affiancata dal collegamento con Milano. Ma a AeroItalia non basta: «Vogliamo creare un polo per la manutenzione degli aerei nello scalo Costa Smeralda, però ci servono gli hangar», racconta l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, ieri a Cagliari insieme al proprietario della compagnia Germán Efromovich.

«Siamo disposti ad assumere 350 persone e proseguire il lavoro fatto da Meridiana, che per noi ha una storia importante. Infatti il 60% dei nostri dipendenti viene dalla compagnia olbiese». Il progetto però non decolla: «Abbiamo fatto un’offerta a chi gestisce lo scalo», cioè il fondo F2i, «ma ci è stato risposto che verrà pubblicato un bando nei prossimi mesi». Il rapporto con chi controlla gli aeroporti del nord Sardegna non è semplice. «Alghero è nelle mani di Ryanair, a cui vengono garantiti prezzi più bassi per i servizi di terra. Mentre per noi, che gestiamo la continuità territoriale, ci sono tariffe più alte. In pratica si assicura lo sviluppo delle low cost con i fondi della continuità», è il discorso di Intrieri.

E sui prezzi, il manager di AeroItalia spiega: «I biglietti a 10 o 20 euro sono sottocosto. E preparano il terreno alle tariffe da 500 eur. Per questo motivo sarebbe intelligente mettere un tetto massimo ai prezzi, ma anche uno minimo».

