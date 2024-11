Aeroitalia: «Miglioreremo, ma le lamentele sono ingiuste» 

«Per noi il bilancio di questi primi giorni è eccellente. Tutto è migliorabile, per carità: l’auspicio è quello di fare sempre meglio». Gaetano Intrieri è l’amministratore delegato di Aeroitalia, la compagnia che ha messo in piedi dal nulla nel 2022 insieme a due investitori di riferimento (Marc Bougarde e German Efromovich), dopo un lungo e variegato curriculum da dirigente nel settore dell’aviazione. «Io puzzo di cherosene» dice con orgoglio per marcare la distanza dai manager in doppiopetto. La sua creatura – che ora potrebbe addirittura sbarcare in Borsa – gestirà la continuità territoriale nello scalo di Cagliari per il prossimo anno.

Non tutti i passeggeri hanno apprezzato il vostro esordio sui collegamenti con Fiumicino e Linate.

«È da almeno 15 anni che leggo le lamentele sulla continuità sarda. Voglio dire una cosa: non tolleriamo strumentalizzazioni politiche».

Le proteste sono ingiustificate?

«Abbiamo avuto un solo problema, una cancellazione in due settimane di servizio. Per il resto gli aerei viaggiano con un tasso di puntualità del 91% a Cagliari e del 93% a Olbia, e con una percentuale di riempimento soddisfacente: abbiamo già trasportato circa 85mila passeggeri in questi primi giorni. Cosa dobbiamo fare di più?».

Molte lamentele riguardano le regole da seguire all’imbarco. Ai lavoratori pendolari chiedete di provare il motivo del loro viaggio con un certificato in formato cartaceo.

«Deve essere stampato e consegnato al gate di partenza per verificare che i passeggeri abbiano effettivamente diritto alla tariffa agevolata. Lo abbiamo sempre fatto».

Tre ore prima della partenza i biglietti non si possono più acquistare sui canali on line, ma solo in aeroporto con un sovrapprezzo di 20 euro.

«Su questo aspetto cercheremo di migliorare, accorciando i tempi. Tre ore sono troppe, magari ridurremo a un’ora e mezza».

Si avvicinano le vacanze di fine anno, un periodo in cui è sempre stato difficile trovare un posto in aereo.

«Potenzieremo le frequenze. Lo abbiamo fatto in passato a Olbia e Alghero, dove garantivamo fino a quattro voli al giorno mentre ora invece sono solo due. E lo faremo anche a Cagliari. Già ora abbiamo programmato voli in più rispetto ai minimi previsti dal bando della Regione».

Nel 2023 avevate esteso la tariffa residenti anche agli emigrati. L’intesa con la Fasi è stata rinnovata?

«Abbiamo sottoscritto l’accordo con la federazione delle associazioni sarde in Italia: purtroppo non potremo confermare le condizioni dello scorso anno perché su questo tema abbiamo ricevuto diverse lamentele e anche una interrogazione in Consiglio regionale. Agli emigrati dedicheremo comunque una tariffa speciale: pagheranno 15 euro in più rispetto al prezzo riservato ai residenti».

Ora i voli intercontinentali sono molto più difficili: a che punto sono le intese che avete annunciato con le altre compagnie?

«Abbiamo siglato un accordo con la Qatar Airways e sarà operativo da dicembre: prima è necessario allineare i sistemi operativi».

Quali saranno le rotte possibili?

«Tutti i collegamenti da Roma verso l’est del mondo: Doha, Pechino, Tokyo».

E gli Stati Uniti?

«Siamo in procinto di firmare un’altra intesa con una grossa compagnia, è questione di settimane. Contiamo di avere novità a partire dal 2025».

In Romania è stato sospeso il certificato di operatore aereo a Aeroitalia regional, una vostra controllata. Cosa è successo?

«Abbiamo chiesto noi la sospensione per portare gli Atr nella flotta che è operat iva in Italia».

Userete gli Atr anche nei collegamenti in regime di continuità territoriale?

«No, non è nostra intenzione. Per ora è successo una sola volta a Olbia, durante l’estate, ma è stata un’eccezione: si trattava del nono volo giornaliero verso Linate. Sulla continuità saranno impegnati solo i nostri Boeing 737».

