Aeroitalia ha perso  la guerra con Ita «Logo da cambiare»  

Aeroitalia ha perso con Ita la guerra sul brand. Il nome della compagnia, oltre a quello di Ita, è infatti troppo simile a quello di Alitalia. E infatti proprio Ita, proprietaria del marchio Alitalia, ha vinto la causa anche su questo fronte. Così ieri il Collegio d’appello del Tribunale di Roma ha deciso che la compagnia che per ora collega Cagliari a Fiumicino e a Milano Linate in continuità dovrà cambiare nome e logo entro sei mesi. Aeroitalia sta pensando di presentare un ricorso in Cassazione.

Cambio

«È un colpo molto brutto per la nostra azienda, perché quel marchio è diventato oggi importante grazie al lavoro di tutti noi», è il testo della comunicazione con cui l’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha avvertito l’Azienda della decisione. «Sono certo che supereremo anche questa, in questo strano Paese dove la meritocrazia non è premiante». Quindi un messaggio di speranza: «Siamo già al lavoro per il nuovo nome».

Il comunicato

In serata, sempre l’ ad ha diffuso un comunicato: «In seguito alla decisione del Collegio d’Appello del Tribunale di Roma che ha stravolto l’esito del giudizio cautelare del primo grado accogliendo la richiesta di Ita Airways di imporre ad Aeroitalia il cambiamento di nome, logo e marchio, la compagnia sta valutando con attenzione l’eventualità di un ricorso in Cassazione», scrive Intreri. «Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale promossa da Ita, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo». Questa tra Aeroitalia e Ita è una disputa che nasce da lontano.

La vicenda

Nell’ottobre 2021 l’ex presidente di Ita, Alfredo Altavilla, rilevò il brand di Alitalia per 90 milioni, dopo aver chiuso la trattativa con i commissari che erano stati incaricati dell’amministrazione straordinaria e il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mise). Il 19 ottobre 2023 la Società italiana brevetti, che tutela la proprietà intellettuale di Ita Airways, ha redatto una “contestazione” ad Aeroitalia: “I vostri marchi rappresentano una chiara violazione dei diritti esclusivi di Ita e traggono un ingiustificato vantaggio dalla reputazione dei marchi della stessa”. In altre parole: Ita ha rivendicato la titolarità del brand, accusando Aeroitalia di plagio. L’ad Intreri aveva replicato: «I loghi sono completamente diversi». E aveva fatto sapere che AeroItalia esibisce il tricolore e la A in coda, aspetti e forme regolarmente registrati presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Oltre che un cambio di nome, Ita aveva chiesto pure un risarcimento. L’anno scorso, a febbraio, Aeroitalia si era aggiudicata il primo round: il Tribunale di Roma, infatti, ha respinto la richiesta cautelare presentata da Ita, precisando che “non esiste una confondibilità tra i marchi AeroItalia e Alitalia”. La compagnia aerea guidata da Intrieri, quindi, ha potuto utilizzare il suo marchio senza restrizioni. Fino alla decisione presa ieri dalla Corte d’Appello di Roma di ieri, che permette a Ita di fare scacco matto.

