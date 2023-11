Aeroitalia, giorno di festa e notte di disagi 

Aeroitalia ha scelto la Sardegna, e Alghero, per festeggiare il suo milionesimo passeggero ma la vigilia del grande evento, che ha visto illustri partecipanti, ha registrato l’ennesima disavventura per centinaia di passeggeri sardi in viaggio da e verso Fiumicino. Tre le ore di ritardo accumulate per chi doveva raggiungere Roma dallo scalo di Fertilia e, a catena, per chi con lo stesso aereo faceva rientro ad Olbia dove l’atterraggio è avvenuto all’1 e 40. Il motivo, non spiegato ai passeggeri, è un guasto tecnico che ha costretto la compagnia a ricorrere al noleggio di un Boeing della compagnia charter di Bratislava Airexplore per assicurare i due voli in continuità territoriale.

A Fiumicino

A Fiumicino ci sono circa 200 persone che aspettano il volo per Olbia, inizialmente previsto per le 21.40 e segnalato con un’ora di ritardo. C’è chi è reduce da 10 ore di volo intercontinentale, chi deve proseguire il viaggio fino a Oristano, chi perderà l’ultimo traghetto per La Maddalena. Le 22,40 passano e non c’è traccia di imbarco. Solo davanti al protrarsi dell’attesa e alle rimostranze dei passeggeri, il personale di scalo informa che il ritardo è legato a un problema del volo da Alghero (previsto per le 19,30) che è ancora fermo a Fertilia. Nel frattempo l’aereo viene sostituito e intorno alla mezzanotte i passeggeri da Alghero sbarcano da un Boeing senza livrea della AirExplore. Dopo l’una l’aereo decolla per Olbia. Senza uno straccio di informazione, senza neppure un bicchiere d’acqua e nemmeno le indispensabili istruzioni per la sicurezza in italiano perché l’equipaggio parla inglese. È l’1,35 quando si arriva al Costa Smeralda ormai deserto. Per decine di passeggeri però il viaggio continua.

Festa ad Alghero

Ieri mattina il management della compagnia aerea nata nel 2022 ha festeggiato il suo milionesimo passeggero: Stefania Poddighe, residente a Sassari, era attesa a bordo scaletta. Per lei un biglietto omaggio che potrà utilizzare su tutto il network.Il pomeriggio nella sala conferenze del Quarté Sayal i vertici di Aeroitalia, con il presidente Marc Bourgade e l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, accompagnati dal loro consulente finanziario Massimo D’Alema, hanno raccontato della crescita e del successo della compagnia, dal suo primo volo fino a oggi. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e il presidente del consiglio regionale Michele Pais.

«Vogliamo incrementare ancora di più la nostra presenza in Sardegna, come già abbiamo fatto in questi giorni, aumentando le frequenze dei voli sulla continuità territoriale da Alghero e Olbia, pensando soprattutto all’inverno, – ha detto Gaetano Intrieri - per destagionalizzare il traffico, con nuovi aerei da 68 posti». La compagnia nata nel 2022 pensa di introdurre a breve alcune rotte aggiuntive con velivoli più piccoli. Uno di questi potrebbe addirittura garantire il collegamento tra Olbia e Cagliari. «Ringrazio Aeroitalia per aver scelto la Sardegna per celebrare l’importante traguardo del milionesimo passeggero. Ma credo che la Sardegna e in particolare il nord dell’Isola, – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro - debba riconoscere l’attenzione di Aeroitalia per non aver lasciato l’aeroporto di Alghero senza collegamenti dopo la gara della continuità andata deserta; per avere consentito agli emigrati sardi di volare per la prima volta, con la tariffa dei residenti sardi, per il contributo offerto alle società professionistiche dello sport».

L’ambizione di Aeroitalia è di diventare la compagnia italiana di riferimento. «In qualità di consulente finanziario sto cercando di aiutare questa compagnia italiana a crescere in un mercato monopolizzato dalle low cost straniere», ha aggiunto Massimo D’Alema.

