Aeroitalia cambia nome: sarà Air Italy 

Cambiare nome e avviare una nuova fase? Perché no. Aeroitalia, che doveva già cambiare livrea per decisione di un giudice, coglie l’occasione al balzo e si chiamerà molto presto Air Italy, ereditando quello della società che ha chiuso con i voli nel 2020.

La svolta

Ne dà notizia, in una lunga intervista su un quotidiano nazionale, Gaetano Intreri, ceo della compagnia che attua, in regime di continuità territoriale, le rotte da Roma e Milano e Cagliari. A chi gli ha chiesto se era sicuro di poter usare il nome AirItaly, Intrieri ha risposto: «Assolutamente sì, perché sono trascorsi più di 5 anni dall’ultimo volo della vecchia Air Italy». Il nome Aeroitalia stato oggetto di un contenzioso giudiziario. Di recente i giudici hanno sancito l’obbligo di cambio del nome del vettore perché troppo simile a quello di Alitalia, brand nelle mani di Ita Airways.

Il passato

Tornando indietro nel tempo, la vita di Air Italy, nata dal matrimonio tra l’ex Meridiana e Qatar Airways, è durata appena due anni, nonostante l’obiettivo dichiarato di diventare la prima compagnia italiana. La sentenza della Corte d’Appello di Roma da qualche giorno obbliga Aeroitalia a cambiare logo e nome perché troppo simili a quelle di Alitalia – la causa è stata intentata da Ita Airways, proprietaria del vecchio marchio tricolore – e tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche quella di un utilizzo del nome Air Italy. I manager della compagnia hanno sondato le varie possibilità e le procedure da seguire. L’opportunità di rebranding «di portata internazionale» annunciata proprio da Aeroitalia andrebbe in quella direzione.

La guerra

Fiducia nella giustizia, ma all’attacco su quasi tutti i fronti. Secondo i giudici, Aeroitalia ha un nome e un brand troppo simili a quelli di Alitalia, ora proprietà di Ita? Intrieri non si fa pregare: «Obbediamo alla magistratura. Ma adesso giochiamo una seconda partita», è la chiosa del ceo. «Vogliamo sapere se Ita ha una posizione dominante a Linate come sospettiamo».

