Aeroitalia a Cagliari: taglio del nastro  e proteste all’imbarco  

La prima giornata del nuovo corso è filata quasi liscia: a parte qualche piccolo ritardo – non più di venti minuti – l’esordio di Aeroitalia a Cagliari è andato secondo i programmi, con tanto di taglio del nastro all’imbarco del volo dell’alba per Roma e i sospiri di mandorla e zucchero offerti a tutti i passeggeri. Anche se – a dir la verità – il debutto della compagnia sulle rotte in regime di continuità territoriale non è stato così dolce per tutti i viaggiatori. Molti si sono scontrati con le regole della low cost tricolore. Diverse da quelle di Ita Airways, che ha gestito le rotte fino a sabato.

Il racconto

C’è chi è stato costretto a pagare una penale di 35 euro per aver fatto il check-in in aeroporto e non online. «Si deve fare entro tre ore dalla partenza ma non prima di 24 ore», spiega Gabriella Porru, che ieri sera ha viaggiato tra Linate e Elmas, «e non ho ricevuto nessuna comunicazione che mi ricordasse le scadenze, come invece fanno altre compagnie. Inoltre l’App per smartphone non funzionava». Un cortocircuito causato dal fatto che molti – spesso involontariamente –non acquistano i biglietti con tariffa dedicata ai residenti (che comprende check-in e modifica dei biglietti gratis, e l’imbarco dei bagagli) ma scelgono quella “libera”, a volte più conveniente dal punto di vista economico. Così facendo però si hanno meno garanzie e ci si espone a penali e maggiorazioni del prezzo, come con le altre low cost. Altri passeggeri poi hanno avuto qualche difficoltà nelle procedure di imbarco con il passaporto (su cui può capitare che la residenza non sia aggiornata).

La compagnie

La gestione della continuità territoriale a Cagliari, dopo Alghero e Olbia, sarà per Aeroitalia una prova di maturità: «Questo traguardo segna una tappa importante nel percorso di crescita della compagnia che, sin dall’inizio, ha avuto come obbiettivo collegare l’Italia, con un’attenzione particolare alle isole, considerate parte fondamentale della sua missione», dice l’amministratore delegato Gaetano Intrieri.

Ad Alghero

E ieri era in programma un altro debutto. O meglio, un ritorno: quello di Ita Airways ad Alghero. La compagnia statale ha preso il posto di Aeroitalia. Anche qui non sono mancate le polemiche. Perché Ita ha eliminato il volo pomeridiano per Linate, e perché il primo collegamento del mattino è in programma alle 8.55, orario che non permette di essere in centro a Milano prima delle 11.

In Gallura

A Olbia la rotta verso Milano è stata assegnata in esclusiva a Aeroitalia, che invece si spartirà il collegamento con Roma con Volotea.

I contratti della Regione con le compagnie, nei tre aeroporti sardi, avranno la durata di un anno. Da ottobre 2025 dovrebbe entrare in vigore una nuova continuità territoriale, che la Giunta Todde comincerà a disegnare nelle prossime settimane: l’obiettivo dichiarato dall’assessora ai Trasporti è quello di definire il bando entro il prossimo aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA