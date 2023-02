Aerofune, una spinta per risorgere 

Il progetto per l’aerofune Ogliastra Fly Experience riprende quota. Con l’integrazione di 250 mila euro al finanziamento originario (734 mila), l’ambizioso progetto stacca il nulla osta definitivo al nuovo capitolo burocratico. Il computo aggiornato annuncia un investimento complessivo di 984 mila euro. È una schiarita nell’incerto scenario che si era venuto a creare l’estate scorsa, quando il ReseArch Consorzio Stabile, unica società che aveva presentato un’offerta in sede di gara, si era tirato indietro alla luce dell’impennata dei prezzi delle materie prime.

La faccenda

L’appalto era stato aggiudicato al consorzio con sede a Salerno per 384 mila euro. Poi si sono accavallate le solite lungaggini burocratiche e quando si è trattato di passare alle vie di fatto la società, pur di evitare guai finanziari con il cantiere aperto, aveva rinunciato a eseguire l’opera. La decisione non aveva colto di sorpresa il committente (Comune di Lanusei per il tramite della stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi), anche perché era chiaro a tutti che con quei prezzi sarebbe stato impossibile realizzare l’intervento. A quel punto la Regione ha allargato i cordoni della borsa con uno stanziamento extra di 250 mila euro proprio per riuscire a garantire la costruzione dell’opera, dove il visitatore potrà provare l’ebbrezza di librarsi sulle linee da Tricoli a Seleni e da qui a Piss ‘e Cuccu, per un totale di 1.550 metri complessivi di volo.

Il sindaco

La riapprovazione del progetto definitivo dà nuova spinta all’aerofune a campata unica che attraversa la vallata del Bau ‘e Meu da ovest in direzione est. Ora anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, 44 anni, si dice più ottimista: «Confido che la maggiorazione del finanziamento possa essere fondamentale per concludere l’opera. Mi auguro che quest’ultimo atto amministrativo sia decisivo in vista della nuova gara che ci porterà all’approvazione del progetto esecutivo e alla realizzazione. Dobbiamo essere comunque realisti: sappiamo che serve del tempo». In questo momento sotto il profilo turistico l’aerofune sarebbe un attrattore unico nel suo genere in Sardegna. «Sarebbe - aggiunge il primo cittadino - l’attrattore di punta di un sistema turistico che già oggi presenta un’offerta ampia che si concentra al bosco Seleni, dove la cooperativa La Nuova Luna presta servizio con visite guidate al complesso archeologico sottoposto a un processo di valorizzazione».