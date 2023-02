Aereo off limits, disabile scrive a Mattarella 

Dopo l’appello ai vertici regionali, Ferruccio Sanvido - 67 anni di Selargius - scrive direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una lettera aperta per denunciare il problema dei trasporti dall’Isola per chi, come lui, ha particolari problemi di salute.

«Da ormai tre anni sono affetto da fibrosi polmonare idiopatica, una patologia irreversibile che ha compromesso i polmoni e mi limita nella respirazione», scrive nella lettera. «Vengo curato con un costoso farmaco che però si sta dimostrando inidoneo a bloccare il peggioramento delle mia condizione di salute, la cui soluzione è possibile solamente attraverso un trapianto polmonare. Io però risiedo in Sardegna, nella mia Regione non è presente una struttura ospedaliera per questo tipo di intervento, tanto che sono stato costretto a rivolgermi al policlinico di Padova».

Il viaggio in nave sarebbe troppo costoso, l’unica soluzione sarebbe il trasferimento aereo, ma - come più volte denunciato dall’uomo dallo scorso agosto, sui social e tramite lettere alle istituzioni - «nei voli low cost e di linea non è possibile», ribadisce Sanvido nella nuova lettera, «lo stroller con l’ossigeno viene considerato pericoloso a bordo perché il contenuto supera il limite di volume previsto dal regolamento Enac. Questo problema è una vera e propria barriera architettonica che riguarda solo chi risiede nelle isole o deve raggiungerle», conclude nella lettera- appello rivolta a Mattarella dove chiede «adeguate soluzioni».

