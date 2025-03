Aereo interrompe la fase di atterraggio, scatta l’emergenza 

Chi era a bordo ha notato la fase di atterraggio interrotta e l’aereo che dall’aeroporto di Elmas si è diretto al largo, restando in volo per un po’. Intanto a terra sono scattate le procedure, precauzionali, con vigili del fuoco, 118 e Capitaneria attivati in caso di emergenza. Ma il boeing 737 della compagnia Aeroitalia, decollato ieri mattina da Linate per Elmas-Cagliari, dopo aver sorvolato la costa sud orientale, fin sopra l’Isola di Serpentara, è ritornato verso lo scalo cagliaritano per completare l’atterraggio senza alcun problema.

La compagnia aerea italiana fa sapere che è stato necessario allungare il volo per «un allineamento dei flap, il tutto senza alcuna emergenza richiesta o l’azione di scarico di carburante in mare», ipotesi questa avanzata da chi si trovava a bordo. Una procedura che ha comunque spinto l’Enav a chiamare lo stato di emergenza, in modo cautelare. Il tutto è durato una ventina di minuti, poi anche a terra la situazione di allarme è rientrata e il volo proveniente da Milano Linate è atterrato senza alcun problema alle 13,50 con circa 40 minuti di ritardo rispetto all’orario normale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA