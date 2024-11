Aereo in mare dopo lo scontro con un drone: ma è un’esercitazione 

Un aereo finito in mare e il via immediato alle operazioni di soccorso. La simulazione dell’incidente è avvenuta nelle acque del Golfo degli Angeli con l’intervento di sette imbarcazioni della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e di due elicotteri, uno della Capitaneria e uno dell’Aeronautica Militare.

Ma le complesse operazioni nell’esercitazione hanno visto anche la partecipazione di tre nuclei subacquei (della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza).

Nella simulazione un aereo che sarebbe dovuto atterrare a Elmas, avrebbe riportato una perdita di controllo a causa dell’impatto con un drone ed ha dichiarato la necessità di ammarare a sud di Cagliari. Da quel momento si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Via mare sono iniziate le operazioni di ricerca di eventuali vittime mentre i superstiti sono stati raggiunti e recuperati con il verricello dagli elicotteri. I nuclei subacquei hanno cercato la scatola nera. Sul molo Ichnusa è stato allestito un posto medico per i soccorsi ai feriti, con la collaborazione della Croce Rossa. Infine il battello disinquinante “Punta Izzo” del consorzio Castalia ha bonificato l’area del mare a rischio inquinamento.

