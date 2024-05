Aereo da turismo fermo, tre voli dirottati ad Alghero 

A distanza di tre giorni dall’incidente del turboelica dell’Enav, un altro velivolo ha avuto un problema nell’aeroporto Costa Smeralda. È successo ieri mattina intorno alle 11, si parla dell’improvviso blocco di un piccolo aereo da turismo, un Pilatus PC-12 mentre erano in corso le operazioni di decollo. Il piccolo velivolo, stando alle verifiche delle autorità dell’aeroporto di Olbia, avrebbe avuto un problema a un pneumatico. Una situazione che ha determinato l’impossibilità di movimento del Pilatus sulla pista. Per procedere alla rimozione del velivolo è stato necessario sospendere tutte le attività dell’aeroporto e chiudere lo scalo. Il blocco si è protratto grosso modo sino alle 13. Sono stati dirottati ad Alghero tre voli e per altri collegamenti ci sono stati dei lievi ritardi. Una situazione meno grave rispetto a quella di venerdì scorso ma sicuramente problematica. La rimozione del monomotore e tutte le operazioni di verifica tecnica necessarie per la riapertura dello scalo sono state completate rapidamente. Il velivolo coinvolto nell’incidente appartiene a un privato. Non sono state necessarie le cure mediche per le persone che erano a bordo. Sono già in corso gli accertamenti per individuare la causa dell’incidente.

