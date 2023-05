Aereo caduto per un errore del pilota 

È il pilota del monomotore Rockwell Commander AC 114B, morto nel disastro, l’unico responsabile – almeno dal punto di vista processuale – della tragedia aerea avvenuta il 30 agosto 2007 che a Castiadas costò la vita a tre persone. Lo hanno stabilito ieri mattina i giudici della Corte d’appello di Cagliari che hanno ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo tutti gli imputati perché «il fatto non sussiste».

Accolta la tesi del Pg

A quasi 15 anni dal disastro aereo nel quale persero la vita il geometra perugino Paolo Marcagnani, la moglie Sonia Baccianella e l'amica Roberta Stanzione, la Corte presieduta dal giudice Giovanni Lavena ha accolto le richieste di riforma totale della sentenza di primo grado avanzate dal sostituto procuratore generale Giacarlo Moi. Nel primo processo, in Tribunale, ti titolari dell’aviosuperficie di Castiadas, un dirigente e due ispettori dell’Enac erano stati condannati a pene comprese tra 3 e 5 anni di reclusione, ritenendo che avessero concorso per colpa, assieme al pilota, al drammatico incidente. In primo grado era stata fissata anche una provvisionale, come anticipo del risarcimento, di mezzo milione di euro. Nel processo d’appello, con una lunga memoria, aveva ritenuto che nessuno degli imputati avesse la minima responsabilità dell’accaduto.

La tragedia

I tre passeggeri erano decollati da Foligno la mattina del 30 agosto 2007 a bordo del monomotore di proprietà e pilotato da Marcagnani diretti in Sardegna, accordandosi per atterrare nella pista in terra battuta di Maloccu, a Olia Speciosa. Dopo un primo tentativo di atterraggio andato male, il secondo fu fatale: il piccolo aereo si schiantò andando a fuoco e i tre morirono sul colpo. Terminata l’inchiesta, la pm Rita Cariello aveva chiesto condanne per tutti e il tribunale aveva inflitto 5 anni per omicidio colposo Efisio Contini e 4 anni e 6 mesi a Paolo Contini, rispettivamente titolare e gestore della pista. Tre anni e mezzo in primo grado anche gli ispettori Rita Macis e Marco Veloce e a tre anni Francesco Persico, ex direttore Enac (Ente nazionale deputato a vigilare nel settore dell'aviazione civile). Ieri, usciti dalla camera di consiglio, i giudici d’appello hanno spazzato via le condanne, stabilendo che il fatto non sussiste.