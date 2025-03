Aerei vecchi per la continuità: sedili riparati col nastro adesivo 

La moquette del corridoio centrale ha visto giorni migliori, i poggiatesta è meglio non guardarli e le cappelliere raccontano – senza sconti – migliaia di viaggi negli angoli più lontani del mondo. Tutto normale, o quasi, per un Boeing entrato in servizio per la prima volta a giugno del 2008. Più di sedici anni fa.

Ma è nelle ultime file che i passeggeri del Cagliari-Milano trovano la sorpresa: i sedili sono riparati col nastro adesivo grigio. Solo così il tavolino resta chiuso, visto che il perno sullo schienale è sparito. Una soluzione di fortuna poco dignitosa per un servizio pubblico come quello della continuità territoriale.

La nota

«Solo temporaneamente, fino a domenica, Aeroitalia sta utilizzando sulla tratta Cagliari-Milano un aeromobile differente rispetto a quello abituale per questioni organizzative. Si tratta di un velivolo con un’età di 16 anni, perfettamente in linea con la media dell’intera flotta aerea mondiale e sottoposto a rigorosi controlli tecnici e manutentivi, nel pieno rispetto dei più elevati standard imposti dalle autorità competenti», fa sapere la compagnia tricolore.

Il Boeing 737-800 (targato 9H-MDG) è arrivato sui cieli sardi dopo una lunga carriera in giro per il mondo. Primo servizio per la Jal express, compagnia giapponese che ha cessato le attività nel 2014. Poi il passaggio alla Japan Airlines fino al 2020, quando l’aereo si è trasferito in Islanda, sotto il controllo della società di noleggio Icelease.

Le scritte in arabo

Prima di planare in Sardegna però l’aereo è stato impegnato anche in Nord Africa. Due anni al servizio della FlyEgypt, una low cost con base al Cairo, e poi una piccola parentesi alla Sahara Aircraft leasing. Di queste ultime compagnie rimangono ancora le tracce sui sedili, dove la classica scritta «allacciare le cinture» si trova in arabo e in giapponese.

Ma, spiega la compagnia, i caratteri orientali sono spuntati dopo «la rimozione della targa in italiano da parte di un passeggero. Il sedile riparato con nastro adesivo è stato una soluzione temporanea per garantire l’operatività immediata, in attesa della sostituzione definitiva del pezzo già avvenuta. A partire da lunedì, torneranno a operare regolarmente le consuete macchine sulla tratta, mentre l’aeromobile attualmente in uso sarà rinnovato».

I lavori

Aeroitalia spiega che il Boeing utilizzato ieri sulla tratta Cagliari-Milano (e in servizio anche sui collegamenti con Roma da diversi giorni) sarà «oggetto di un rinnovamento già programmato, con l’installazione di nuovi sedili e tavolini attesi da sei mesi dalla compagnia. Il ritardo nella loro consegna è stato determinato dalle ben note difficoltà della supply chain globale, che negli ultimi anni ha rallentato la produzione e la distribuzione di componenti aeronautici in tutta l’industria, allungando i tempi di approvvigionamento per molte compagnie».

