Il pienone di turisti fa andare in tilt gli aeroporti sardi. Negli ultimi giorni i ritardi hanno riguardato due voli su tre. Le attese maggiori a Olbia e Cagliari. Le nuove regole agli imbarchi non hanno avuto effetti nell’Isola: per dire addio alle limitazioni sui liquidi nei bagagli serviranno nuovi scanner e al momento non sono previsti investimenti. Anche la rivoluzione della carta d’identità (non più obbligatoria) è un flop.

