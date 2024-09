Aerei, treni e bus: nuova ondata di scioperi 

A settembre tornano gli scioperi e le proteste nel settore dei trasporti. Aerei, treni, trasporto pubblico locale: nei prossimi giorni la mobilità sarà messa a dura prova. Venerdì è in programma lo sciopero di Ita Airways e Wizzair, per quattro ore, dalle 13 alle 17. Le compagnie ancora non hanno comunicato eventuali cancellazioni. Nelle stesse ore incroceranno le braccia anche i lavoratori della Geasar, la società che gestisce l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. «Si tratta del primo sciopero da più di una decina d’anni, che ha il preciso scopo di dare corpo e concretezza ad una condizione di grande sofferenza e disagio in cui versano i lavoratori in tutti i settori dello scalo gallurese, sia quelli che operano sul piazzale sotto gli aeromobili, che gli operatori dell’aerostazione», si legge in un comunicato dell’Ugl. «La vertenza vera e propria si protrae da alcuni mesi ma è soltanto l’espressione finale di un malcontento che ha origini lontane; sono anni che i lavoratori lamentano condizioni di lavoro pesanti, al limite della sopportazione fisica durante la stagione estiva, un precariato che è ormai strutturale da anni e nessuna intenzione o piano per una stabilizzazione dei precari, nemmeno parziale».

Domenica poi scipererà il personale del settore ferroviario: collegamenti a rischio per tutta la giornata. E lunedì 9 settembre si ferma anche il trasporto pubblico locale: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno programmato otto ore di protesta.

