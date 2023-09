Aerei, sit-in e cancellazioni   

Sei voli cancellati nell’Isola per lo sciopero di ieri: la protesta nazionale del settore aereo ha fatto saltare alcuni collegamenti di Volotea: il Verona-Alghero, l’Alghero-Verona, il Verona-Olbia, il Venezia-Olbia, l’Olbia-Catania e il Catania-Olbia. I maggiori disagi per i passeggeri si sono avuti soprattutto negli aeroporti del nord come Milano, Bergamo, Venezia e Verona ma anche a Firenze e Pisa. Un centianio i voli cancellati, di cui 30 solo di Ita Airways.

A Cagliari, per lo sciopero di 24 ore indetto dall’Ugl trasporti, i lavoratori del polo manutentivo hanno dato vita a un sit-in nell’area partenze dello scalo. Una protesta «a sostegno della vertenza che si trascina da un anno e mezzo», ha detto il segretario territoriale Massimiliano Marchese, «la Sogaer non dà risposta a nessuna delle rivendicazioni dei dipendenti del polo manutentivo, che stanno lavorando con responsabilità nonostante tutto per garantire i servizi minimi. Lo fanno senza riconoscimento di livelli e mansioni, e fanno lavorazioni complesse, da anni, senza diritti. Per questo protestiamo», conclude il sindacalista, «e continueremo a farlo».

