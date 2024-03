Aerei, sistema misto e fondi dello Stato per la nuova continuità 

L’ossatura della nuova continuità territoriale aerea è già pronta: «Tutte le attività propedeutiche sono terminate, chi arriverà al mio posto dovrà solo fare scelte di tipo politico», dice l’assessore ai Trasporti uscente Antonio Moro. Il sondaggio on line proposto dalla Regione alla fine del 2023 sulle abitudini e sulle esigenze di mobilità dei sardi si è già chiuso, la società di consulenza incaricata dall’assessorato dovrebbe consegnare nei prossimi giorni le proprie analisi sul mercato aereo dell’Isola. Insomma: la nuova Giunta troverà una parte del lavoro già fatta, anche se non è detto che questo sia un vantaggio. Perché lo schema illustrato durante la campagna elettorale del Campo largo è ben diverso dal sistema attualmente in vigore.

I soldi

Innanzitutto le risorse: Alessandra Todde ha in mente di «promuovere una legge nazionale strutturale» che preveda «il finanziamento pubblico statale della continuità territoriale» aumentato «di tre-quattro volte rispetto a quello attuale», si legge nel programma. Ora i bandi sono finanziati con fondi regionali: a disposizione ci sono poco più di 40 milioni di euro all’anno. Questo vuol dire che il primo obiettivo è ottenere un finanziamento statale tra i 120 e i 160 milioni di euro.

Le trattative

Poi bisognerà avviare il confronto con l’Ue per aumentare i posti a disposizione e prevedere un prezzo massimo per i biglietti. La novità più importante però riguarda l’introduzione di un sistema misto. Da più di vent’anni i collegamenti con Roma e Milano si sono fondati sull’imposizione degli oneri di servizio pubblico: una serie di regole per imporre frequenze, tariffe e orari alle compagnie che viaggiano – quasi sempre in regime di monopolio – su quelle rotte. La Giunta Todde invece potrebbe inaugurare un sistema misto su base stagionale: oneri di servizio pubblico durante l’inverno e libero mercato (con un sistema di rimborsi per i passeggeri residenti) in estate. «Si intende modellare un sistema di trasporto (aereo e marittimo) che non sia limitato alla sola imposizione di oneri di servizio pubblico», precisa il programma elettorale. «Una proposta può essere quella di avviare un modello misto specifico per la Sardegna, strutturato cioè con rimborsi al passeggero residente nel periodo estivo e compensazioni alle compagnie aggiudicatarie dei bandi nel periodo invernale, partendo con una sperimentazione dagli aeroporti ad alta stagionalità (Olbia ad esempio) e, in caso di successo, con l’estensione alle altre tratte».

Il calendario

Ma per rivoluzionare la continuità serve tempo, e invece il calendario dice che c’è appena un mese e mezzo per rivedere il sistema: il bando attualmente in vigore scadrà a fine ottobre e le regole Ue impongono che gli oneri di servizio siano pubblicati con sei mesi d’anticipo sulla Gazzetta ufficiale europea. In pratica bisognerebbe confezionare tutto entro la fine di aprile. Le vie d’uscita sono poche. Una soluzione immediata potrebbe essere quella di ottenere una proroga temporanea – per sei mesi o un anno - dell’attuale sistema, in modo da avere più respiro per un nuovo progetto. Ma non è così semplice: servirebbe un nuovo decreto ministeriale e la scelta andrebbe condivisa con la Commissione europea per evitare procedure di infrazione.

