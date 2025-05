Aerei, sì al freno contro i prezzi choc Ma solo dal 2026  

Se ne parla da anni – in particolare dal 2020, quando è andata definitivamente in pensione la tariffa unica per i passeggeri della continuità territoriale – ma ora il traguardo è più vicino. Perché c’è anche un decreto del governo, il dl Infrastrutture appena approvato, a coprire le spalle alla Regione: nel prossimo bando che regolerà i collegamenti tra l’Isola e gli scali di Roma e Milano potrà essere inserito un «tetto massimo» ai prezzi dei biglietti. L’assessorato guidato dal Barbara Manca lo aveva già incluso tra i punti fondamentali del proprio progetto, che deve ancora passare per Bruxelles. Adesso però la norma nazionale, che vale per Sardegna e Sicilia, rafforza il concetto.

L’approvazione

Le tariffe aeree dovranno rispettare un limite massimo. Questo, specifica il testo del decreto, succederà «per determinate categorie di passeggeri». Una previsione che lascia intendere la necessità di restringere l’ambito di azione: in quest’ottica emigrati e lavoratori potrebbero avere maggiori garanzie, anche se l’intenzione della Regione sarebbe di stabilire un tetto per tutti i viaggiatori che volano sulle rotte della continuità territoriale.

Secondo le indiscrezioni il testo prevede che il limite vada espressamente inserito nel bando e debba essere quindi accettato dalle compagnie aeree. Ma per avere certezze sui meccanismi della norma bisognerà aspettare la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale. Ad ogni modo il tetto non entrerà in vigore prima della stagione aeronautica estiva del 2026, quando la Giunta prevede di avviare il nuovo servizio.

La strategia di Ryanair

E proprio nel giorno in cui lo Stato mette le basi per frenare la corsa delle tariffe aeree, Ryanair annuncia che nelle prossime settimane i prezzi dei biglietti sono destinati ad aumentare. La compagnia ieri ha dichiarato un calo del 16% dei profitti annuali, ora a 1,61 miliardi di euro. Un risultato che i manager della low cost irlandese legano alla «riduzione del 7% delle tariffe», che però ha portato «a una forte crescita del traffico del 9%», dunque «poco più di 200 milioni di passeggeri trasportati». Ryanair ha spiegato che «i budget più ristretti dei clienti», in un contesto di tassi di interesse e inflazione ancora elevati, senza dimenticare «le date sfavorevoli» delle vacanze pasquali nel primo trimestre, l’hanno costretta ad abbassare i prezzi per attrarre passeggeri e riempire gli aerei. La società spera di «recuperare la maggior parte, ma non tutti, i recenti tagli alle tariffe, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita dell’utile netto» nel corso del 2025.

Le altre norme

Il decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri comprende anche altre norme, che vanno dal ponte sullo Stretto al codice degli appalti. Su quest’ultimo fronte si chiarisce che il giro di vite sulla pratica dei subappalti si applica dal momento dell’entrata in vigore dell’ultimo correttivo e quindi a decorrere dal 31 dicembre 2024. Sono salvi i bandi e le procedure «in corso», quelli cioè pubblicate prima di quella data, per le quali gli appaltatori potranno continuare ad avvalersi delle certificazioni dei subappaltatori per le qualificazioni Soa – che attestano i requisiti economici e organizzativi delle imprese – utili per partecipare alle gare pubbliche.

