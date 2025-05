Aerei, scontro infinito «La Giunta proroga un servizio scadente» 

La nuova continuità è in ritardo, ma la Regione assicura: il progetto è pronto, dopo l’incontro con la commissione Ue si andrà avanti. Il risultato è che il modello attualmente in vigore rimarrà almeno per un altro anno. «Sarà prorogato un servizio che funziona male», ha riassunto Franco Meloni, presidente del Centro Studi Sardegna, in apertura dell’incontro “La continuità territoriale aerea tra illusioni e delusioni”, promosso ieri a Cagliari. Un convegno tenuto proprio nei giorni in cui è arrivata la notizia del rinvio del nuovo modello all’estate 2026, vista l’impossibilità di rispettare la scadenza di ottobre.

Le voci

«All’inizio di ogni legislatura ci illudiamo che si possa migliorare il sistema dei collegamenti da e per la Sardegna, la delusione è constatare che è sempre più difficile trovare strumenti efficaci per migliorare il diritto alla mobilità dei sardi», ha commentato Antonio Moro, presidente del Psd’Az ed ex assessore ai Trasporti. «La delusione diventa doppia quando chi in campagna elettorale ha promesso ricette magiche si ritrova a dover riproporre per la seconda volta lo stesso bando che tanto aveva criticato. Nella passata legislatura si è dimostrato non soltanto di gestire correttamente la parte della continuità territoriale, ma anche la capacità di introdurre strumenti leciti e concessi dall’Unione Europea, come gli aiuti diretti ai passeggeri per l’abbattimento del costo del biglietto aereo e aiuti diretti ai vettori per l’apertura di nuove rotte». Tra i relatori anche gli ex presidenti di Regione Francesco Pigliaru e Ugo Cappellacci. Quest’ultimo ha spiegato che «il modello attuale non sta funzionando perché manca la contrattazione con l’Ue, la Giunta attuale non ha neanche iniziato l’interlocuzione». Il deputato di FI ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti, per chiedere al Governo «di intervenire sull’inerzia della Regione”. Per Michele Cossa, presidente del Comitato per l’insularità, «ci troviamo in una situazione in cui continuità significa solamente biglietti agevolati per i residenti. Questo è il minimo sindacale ma non risolve il problema, perché la continuità si garantisce se è per tutti: invece i non residenti, sia turisti che lavoratori, in certi periodi si trovano a pagare somme esorbitanti».

Le posizioni

All’evento era presente anche Giovanni Dore, consulente dell’assessorato ai Trasporti, che è tornato sulle posizioni espresse qualche giorno fa dall’assessora Barbara Manca. «Il lavoro è stato completato e portato a termine, si tratta di un lavoro articolato e complesso, di cui siamo soddisfatti. Sotto l’aspetto tecnico si poteva anche procedere alla richiesta di pubblicazione diretta in Europa», ha detto Dore. «Ma siccome è tradizione che l’Ue voglia scandagliare sempre i nuovi sistemi di continuità territoriale si è ritenuto opportuno aspettare la fissazione di appuntamento, che è stato già richiesto, per andare a discutere questo progetto. Se verrà valutato positivamente si procederà senza indugio alla pubblicazione, se richiederà ulteriore tempo per essere cesellato meglio ci si prenderà il tempo opportuno per migliorarlo». Moderatrice della serata Gabriella Massidda, ex Dg della Regione, che ha registrato «una chiusura sempre più rigida nell’interpretazione di alcuni fondamenti della continuità da parte della Commissione europea e un atteggiamento blando della politica nel negoziato con l’Ue».

RIPRODUZIONE RISERVATA