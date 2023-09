Aerei, Ryanair taglia i primi voli nell’Isola:  «Decreto spazzatura» 

Non chiedete a Michael O’Leary di essere politicamente corretto: «Il decreto contro il caro prezzi è basato su dati spazzatura», dice l’amministratore delegato di Ryanair, in una nuova puntata del braccio di ferro col Governo. Una lotta corpo a corpo in cui per ora sta soccombendo solo la Sardegna: «È un provvedimento stupido e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe».

I tagli

I primi effetti li sta toccando con mano chi aveva acquistato un biglietto per novembre: ieri sono arrivate le prime cancellazioni dei voli Cagliari-Milano Malpensa, dopo che la compagnia irlandese ha ridotto le frequenze programmate nel periodo invernale. Il motivo è noto: Ryanair nei giorni scorsi ha annunciato – proprio dal capoluogo sardo, con il suo direttore commerciale Jason McGuinness – il taglio dell’8% dei voli in risposta al decreto che limita i picchi massimi delle tariffe. Un provvedimento che si è aggiunto a l’odiata (specialmente dalle low cost) addizionale municipale di 6,5 euro che ogni passeggero è costretto a pagare e incide sul costo totale dei biglietti. «L’Italia, le sue Isole e le sue Regioni - ha concluso O’Leary - sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair, e purtroppo questo decreto basato su consigli falsi ed inaccurati di Enac, avrà l’effetto opposto riducendo la capacità ed aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali Europei».

La mano tesa

Ma proprio mentre la low cost conferma lo strappo con il Governo italiano e di riflesso con la Sardegna, l’assessore ai Trasporti Antonio Moro rilancia: «La vera notizia è che Ryanair volerà Olbia nella prossima stagione estiva e oggi appare ancor più evidente la penalizzazione dell’aeroporto di Alghero, la cui società di gestione ha concluso un accordo col vettore irlandese che comprende anche la programmazione dei voli per lo scalo Costa Smeralda. Le scelte fatte non tengono conto delle esigenze del territorio, ma sono frutto di convenienze e accordi commerciali con Sogeaal: infatti pur essendoci già le rotte in continuità territoriale verso Milano Linate, si dedicano risorse per volare su Bergamo e Malpensa. Il sistema di aiuti ai vettori della Giunta», ricorda Moro, «servirà a mantenere Ryanair e ad attirare altre compagnie con rotte più utili al sistema turistico e ai cittadini sardi».

E anche l’assessore al Turismo Gianni Chessa ha provato a riavvicinare Ryanair all’Isola: «È il partner che ci garantisce tutto l’anno i collegamenti, scenderanno da 33 a 27 durante l’inverno ma li avremo, e posso garantire che investirà sempre più in Sardegna».

L’annuncio

Di sicuro la compagnia irlandese punta su Roma e Milano: ieri proprio O’Leary ha annunciato l’impiego di due nuovi Boeing in ciascuna destinazione e un notevole incremento di rotte, soprattutto internazionali.

La continuità

Nel frattempo i ritardi dell’attuale modello di continuità territoriale restano evidenti secondo l’opposizione: «I voli sono del tutto insufficienti a garantire un reale diritto alla mobilità», attacca la deputata di Avs Francesca Ghirra, «Cagliari è l’aeroporto in cui sono stati registrati i maggiori disagi, con coefficienti di riempimento al di sopra della soglia del 91%. Quando Regione e Governo troveranno soluzioni adeguate per implementare i collegamenti a favore dei cittadini sardi e del tessuto economico-imprenditoriale dell’Isola? Servono urgentemente risposte».

