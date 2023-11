Aerei, prezzi alle stelle per Natale  «L’Antitrust indaghi sui rincari» 

Un viaggio in aereo di andata e ritorno in Sardegna durante le festività natalizie può arrivare a costare più di 600 euro. La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che torna ad attaccare il fenomeno del caro-voli annunciando un esposto all’Antitrust.

«Provando oggi ad acquistare un biglietto per arrivare a Cagliari il 23 dicembre e ripartire il 7 gennaio, si spendono 243 euro se si parte da Verona, 252 euro da Bologna, 280 euro da Torino e addirittura 349 euro da Venezia», spiega l’associazione.

I preventivi

«Se si viaggia da Roma e si è disposti a ripartire da Cagliari alle prime ore del mattino, la spesa per il biglietto è di 143 euro, ma se si scelgono orari più comodi la tariffa, a seconda della compagnia scelta, può arrivare a 442 euro. Va peggio se si parte da Milano», prosegue l’Adiconsum, «in questo caso la tariffa minima è di 199 euro, ma occorre imbarcarsi la notte del 23 dicembre alle 23:50 da Orio al Serio e ripartire da Cagliari alle 22:25. Se si cambia orario la spesa, a secondo della compagnia, può arrivare fino a 604 euro a biglietto».

Le altre rotte

Carissimo, nelle stesse date (andata 23 dicembre, ritorno 7 gennaio) volare su Olbia da Torino: «Servono 365 euro, spesa che varia tra 126 e 408 euro se si viaggia da Milano, e tra 87 e 257 euro da Roma. Per la tratta Milano-Alghero, nelle medesime date, la spesa per il biglietto è compresa tra 180 e 431 euro, da Roma tra 182 e 314 euro».

Tariffe che ovviamente non includono spese aggiuntive come bagaglio a mano o scelta del posto a bordo dell’aereo, servizi che fanno salire non poco i costi a carico dei viaggiatori (da 40 a 60 euro a biglietto) «e che purtroppo sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, con l’incremento della domanda da parte dei viaggiatori», afferma il presidente di Adiconsum Giorgio Vargiu, «abbiamo deciso di vederci chiaro in tema di caro-voli, e per questo presentiamo un esposto all’Antitrust affinché accerti se vi siano possibili pratiche scorrette o speculazioni a danno di chi arriva in Sardegna nel periodo natalizio. Da parte nostra continueremo a monitorare i prezzi dei voli da qui a Natale, denunciando qualsiasi abuso a danno degli utenti».

Prezzi alti non solo per le feste di fine anno, ma pure se si prenota un volo last minute per i prossimi giorni. In questo caso Ryanair e le altre low cost riservano ai passeggeri sardi le tariffe massime: oltre 400 euro per un biglietto di sola andata. Soglie che difficilmente si raggiungono nelle altre regioni d’Italia.

L’inchiesta

Ora sarà l’Antitrust ad occuparsi dell’argomento. Anche se è difficile che arrivino provvedimenti concreti – ad esempio sanzioni a carico delle compagnie aeree - in breve tempo. Un esposto simile è stato presentato un anno fa dalla Regione Sicilia per il caro-biglietti nel periodo natalizio. L’indagine dell’authority però –nonostante il tempo trascorso – è ancora aperta.

