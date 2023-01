Aerei pieni, la continuità si ferma 

Intanto oggi i trasporti e la continuità torneranno al centro del dibattito politico. Stamattina i sindaci del Sassarese incontreranno l’assessore ai Trasporti Antonio Moro. Si parlerà del caso di Alghero: lo scalo per ora è stato snobbato dalle compagnie aeree, che non hanno presentato nessuna offerta per gestire i collegamenti con Roma e Milano. Alle 17 sarà la volta della commissione Trasporti del Consiglio regionale, dove interverrà lo stesso Moro. Ma l’attesa è per domani, quando a Roma si incontreranno Ministero, Regione e Enac. È probabile che venga avviata la procedura negoziata: le compagnie saranno invitate a presentare un’offerta per le due rotte rimaste senza padrone. I primi contatti informali ci sono già stati nei giorni scorsi.

Ma la riduzione delle frequenze minime, che in certi casi ha raggiunto il 44% rispetto al modello in vigore tra il 2013 e il 2021, si fa sentire. E così è difficile uscire dall’emergenza.

La continuità va in tilt un’altra volta. Fino a qualche giorno fa gli emigrati e i pendolari sardi hanno fatto i salti mortali per rientrare in Saredegna durante le vacanze di Natale. Ora il flusso si è invertito: migliaia di passeggeri dovranno tornare nella Penisola. Ma trovare i biglietti è quasi impossibile. Nessun posto libero, tra oggi e domani, sia sulla rotta Cagliari-Roma che sulla Cagliari-Milano.In difficoltà anche i collegamenti negli scali di Alghero e Olbia, nonostante i voli aggiunti dalle compagnie due settimane fa.

I passi

Lo scenario

Per adesso sono al sicuro i collegamenti di Cagliari, dove Ita dal 17 febbraio garantirà in esclusiva le rotte, mentre AeroItalia avrà lo stesso ruolo a Olbia.

La vittoria della compagnia nata la scorsa estate – che tra staff e equipaggi conta molti ex dipendenti di Air Italy – è forse la sorpresa più rilevante della gara d’appalto bandita dall’assessorato ai Trasporti: AeroItalia ha ottenuto il punteggio più alto grazie a due maxi ribassi (del 75%) sulla base d’asta proposta dalla Regione, oltre a un’offerta tecnica (frequenze, orari e consistenza della flotta) migliore, che le ha consentito di superare sia Ita che Volotea nella sfida per aggiudicarsi la linea Olbia-Roma, l’unica in cui erano in corsa tutte e tre le compagnie.

La stessa strategia le ha permesso di arrivare prima anche nella gara sulla Olbia-Milano. A Cagliari invece la partita era limitata alla rotta Cagliari-Roma, contesa da Ita e Volotea: la compagnia statale ha vinto grazie a un ribasso del 53,1%, contro il 13% della low cost spagnola. Più semplice il discorso sulla Cagliari-Milano: l’unica offerta è stata presentata da Ita, che ha proposto un ribasso del 50,3%.

I nodi

Ma l’aggiudicazione definitiva e la firma della convenzione non potranno arrivare prima del 31 gennaio. Data entro la quale, almeno ipoteticamente, qualsiasi compagnia europea potrebbe bussare alle porte della Regione per garantire le rotte senza compensazione economica. Un freno imposto dalle norme Ue che rischia di complicare la vita a migliaia di viaggiatori. Perché attualmente sono in vendita i biglietti per i collegamenti fino al 16 febbraio.

Dopo questa data c’è un enorme “buco” nei sistemi di prenotazione, che fa scomparire la Sardegna dai radar del turismo europeo. Proprio in un momento in cui sia in Germania che nel resto del nord Europa si pianificano le vacanze.

La Regione potrebbe chiedere alle compagnie vincitrici (Ita e AeroItalia) di anticipare la vendita dei voli. Il vertice di oggi a Roma potrebbe essere decisivo anche sotto questo aspetto.

