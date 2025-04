Aerei, ottanta milioni per la continuità 

Il bando per la continuità territoriale aerea è pronto. Ieri l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca ha illustrato ai consiglieri del Campo largo una bozza, un lavoro «supportato in modo robusto da dati». Ora, dunque, «non viviamo più nell’apprensione, e il nostro obiettivo non è vincere i cento metri ma portare a casa un prodotto di qualità, che dia risultati concreti rispetto alle esigenze dei nostri residenti».

Le novità

Tra le novità: lo stanziamento della Regione che raddoppia, passando da quaranta a ottanta milioni; una fascia oraria in più; una cabina di regia per la gestione ottimale delle liste d’attesa. E poi il posto garantito per tutti i residenti. Qualche altro dettaglio: chi viaggia per ragioni di lavoro dovrebbe avere tariffe equiparate a quelle per i residenti, sconti anche per i parenti dei residenti fino al terzo grado. E ancora, agevolazioni per sportivi e musicisti, la riduzione del trenta per cento sulla tariffa agevolata per i bambini fino a dodici anni, lo sconto diretto del venticinque per cento sul biglietto per aiuti sociali, anche sui voli in continuità.

Agevolazioni

In questo bando, ha dichiarato l’assessora prima di entrare nell’aula della commissione Bilancio del Consiglio regionale che ha ospitato la riunione, «c’è sicuramente un dimensionamento rispetto alla reale esigenza della mobilità in Sardegna, un sistema di monitoraggio e controllo più efficiente rispetto a quello attuale che, per esempio, non ci consente di garantire la certezza dello spostamento soprattutto e anche a chi vuole partire e rientrare in giornata». Inoltre, «si prevede un allargamento anche ad altre esigenze di categorie ammissibili (non solo i residenti) oggi non garantite». Insomma, ad usufruire di vantaggi e agevolazioni sarà anche chi è nato nell’Isola ma residente fuori, ma che ha un legame stabile con la Regione.

Posti sicuri

Le risorse sono raddoppiate, da 40 a 80 milioni. Come saranno impiegate? «Se chiediamo frequenze in più, queste vanno pagate». Manca ha ricordato che nel modello attuale c’è una criticità: «Anche quando l’operatore è obbligato a prevedere il volo aggiuntivo perché si supera un determinato load factor, questo volo non viene pagato. Ciò ha una conseguenza: l’operatore tenderà a programmare il volo aggiuntivo solo all’ultimo, proprio quando non se ne può fare più a meno, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficacia del servizio». Ecco, «questo non deve più succedere, vogliamo un servizio di qualità, e se è un servizio che deve essere pagato è giusto che lo sia, purché sia ottimale». In pratica, nel bando si fa riferimento all’opportunità di un abbassamento della soglia necessaria per prevedere un altro volo alla stessa ora: dal 91 per cento dei posti occupati, all’80 per cento già dieci giorni prima». E questo è il principio per cui ai residenti dovrebbe essere garantito il posto sicuro.

Sconto sul biglietto

Sullo sconto diretto sul biglietto: «In Sardegna è attivo un sistema di rimborso sull'acquisto, i cosiddetti aiuti sociali, che ad oggi non viene applicato sui voli in continuità. Noi applicheremo questa scontistica anche sulla continuità, potendo prevedere che non sia un rimborso, ma proprio uno sconto al momento dell’acquisto per rendere questo vantaggio economico socialmente più equo». Diversa è la dimensione del libero mercato: in questo caso gli operatori non sono tenuti a collaborare. Mentre, per quanto riguarda l’estensione delle tariffe agevolate anche ai parenti dei residenti, «il grado considerato dovrebbe essere il terzo, ma stiamo ancora valutando». Dopo un’ulteriore presentazione in commissione Trasporti, il 10 aprile Barbara Manca porrà il bando all’attenzione del ministero.

