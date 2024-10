Aerei, nubi sulla nuova continuità 

La nuova continuità territoriale è ancora da modellare ma arrivano già le prime critiche. Le indicazioni dell’assessora Barbara Manca – intervistata ieri dall’Unione Sarda – non piacciono all’opposizione e agli addetti ai lavori. Ancora una volta si rinuncerà alla Ct2 (i collegamento con gli scali minori italiani) e sul tema delle tariffe potrebbe non esserci la svolta tanto attesa. «La confusione è totale, lavorano per ampliare la continuità o per azzerarla?», chiede Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del dipartimento Insularità di Forza Italia.

Gli attacchi

«Sul tema delle tariffe, delle rotte e delle frequenze è sconcertante leggere una serie di “vedremo”, “faremo”, “discuteremo” che conferma un dato: l’assessore non ha neppure sfogliato i documenti inviati a Bruxelles negli anni. Conferma la scellerata cancellazione della continuità 2, ovvero quella per Bologna, Verona, Torino e Napoli e la spaccia pure per una scelta da “buon padre di famiglia”».

La posizione

Scettica anche la Fiavet, federazione degli agenti di viaggio: «Non è possibile che la Regione pensi solo ai collegamenti con Roma e Milano: per raggiungere le altre città italiane i passeggeri sardi sono quasi sempre costretti a fare uno scalo», sintetizza il presidente regionale Gian Mario Pileri. «Purtroppo la Ct2 non viene concessa perché nessuno fa lobby in Europa». C’è poi il tema dei prezzi fuori controllo. «Per i passeggeri non residenti ci sono tariffe insostenibili, la scorsa estate hanno raggiunto i 456 euro a tratta: con queste cifre si possono fare voli intercontinentali di otto ore. È necessario imporre un tetto massimo per i turisti, non dobbiamo dimenticare che la nostra regione vive anche di questo».

La maggioranza

Roberto Li Gioi, consigliere regionale del M5S, difende il progetto dell’assessorato ai Trasporti: «L’assessora sta dimostrando il coraggio necessario: bisogna cambiare e presentare una proposta differente rispetto al modello attuale di continuità territoriale».

