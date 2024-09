Aerei, Milano sempre più lontana 

L’estate non è ancora finita ma le compagnie aeree hanno già la testa alla stagione invernale, che nel settore aeronautico inizierà il 27 ottobre. E ancora una volta, nell’Isola, sarà un periodi di tagli: Ryanair, Easyjet e Volotea ridurranno le frequenze. Ita Airways, la compagnia di bandiera – lo Stato controlla ancora il 59%, mentre il 41% è ormai di Lufthansa – addirittura lascerà gli scali sardi, dopo l’avvicendamento con Aeroitalia nella gestione della continuità territoriale, previsto proprio in quei giorni.

Lo scenario

Una delle destinazioni più penalizzate sarà Milano: oltre ai voli in regime agevolato, che ovviamente subiranno un taglio – si passa da 6 a 4 collegamenti giornalieri minimi – mancheranno all’appello anche le rotte delle compagnie low cost. La Cagliari-Bergamo di Ryanair, che ora può contare su quattro voli al giorno, si riduce fino a due. E pure la linea di Easyjet verso Malpensa sarà a singhiozzo: gli aerei non partiranno più quattro i giorni alla settimana ma tra ottobre e novembre ci saranno solo due voli giornalieri.

Sul sito

Un capitolo a parte per la continuità. Da fine ottobre Aeroitalia prenderà il testimone di Ita Airways. I biglietti sono in vendita da martedì. Ma il piano voli non è ancora quello definitivo. Mancano ancora alcune frequenze, in particolare quelle pomeridiane, sia verso Roma che verso Milano. «Saranno aggiunte e messe in vendita tra qualche giorno», assicurano i vertici della compagnia. E a proposito di voli pomeridiani, nei giorni scorsi Ita Airways ha tagliato il volo delle 15 per tutto il mese di settembre. Tecnicamente non si tratta di una soppressione perché è stato anticipato alla mattina, l’effetto però è quello: nella fascia centrale della giornata non ci sono collegamenti. Il collegamento sarà ripristinato (ma con partenza alle 16 da Cagliari) da ottobre, fino al termine del servizio della compagnia di bandiera nello scalo del capoluogo. La riduzione non è passata inosservata: «Con lo spostamento del volo pomeridiano Cagliari-Roma, la prima partenza per la Capitale dopo le 11 è il volo delle 19.10. La compagnia Ita Airways ha adottato una decisione che stride con lo spirito della continuità territoriale e con la necessità di avere frequenze adeguate alle esigenze lavorative, familiari, di salute, di studio dei viaggiatori», fa notare Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia per la città di Cagliari. «Se Ita prende tali decisioni in maniera legittima, appare discutibile invece l’atteggiamento sonnolento e silente di una Giunta che al momento ha ottenuto solo il traguardo di ridurre le frequenze per la nostra isola».

Ad Alghero

Nel frattempo restano ancora da assegnare i voli in regime di continuità territoriale nello scalo di Alghero. Le compagnie avranno tempo fino all’8 ottobre per inviare le proprie offerte alla Regione. Aeroitalia valuterà se partecipare: a rendere poco appetibile l’aeroporto del nord ovest è l’alto costo di gestione della base e i prezzi del carburante per aerei, decisamente più alti rispetto alla media. Ma potrebbe tornare in corsa anche Ita Airways, che altrimenti dirà addio alla Sardegna.

