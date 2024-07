Aerei, l’ombra dei ricorsi al Tar sulla gara per la nuova continuità 

L’ombra dei ricorsi al Tar. Un’altra volta. Nella storia ultraventennale della continuità territoriale sono pochi i bandi conclusi senza intoppi. E anche quest’ultimo, che dovrebbe servire ad assegnare il servizio per un anno a partire dal prossimo ottobre, non promette bene. La riapertura dei termini decisa dalla Regione, dopo le «difficoltà di utilizzo della piattaforma» online (SardegnaCat), riscontrate da almeno una compagnia, rischiano di aprire un nuovo fronte davanti ai giudici amministrativi. Perché c’è chi è riuscito a presentare le proprie offerte nonostante le difficoltà, e chi invece si è arreso e non ha completato la procedura.

Il nodo

Tutto ruota attorno a un documento, il Dgue, documento di gara unico europeo. Non è previsto dal bando tra quelli da presentare a pena di esclusione. Ma il sistema SardegnaCat obbliga i partecipati a compilarlo, firmarlo e caricarlo sul sistema informatico. Senza questo passaggio non è possibile andare avanti e presentare le offerte tecniche e economiche. Ita Airways sarebbe riuscita a completare il documento e portare a termine il deposito di tutti gli altri atti richiesti dalla gara entro la mezzanotte del 2 luglio. Altri – e tra loro probabilmente c’è la sfidante principale, cioè AeroItalia – invece si sarebbero fermati davanti a questo primo scoglio.

La scelta

Ricevute le segnalazioni dalle compagnie, la Regione ha deciso di «porre rimedio a tale incongruenza della piattaforma consentendo a tutti gli operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, non discriminazione nonché del principio generale del “favor partecipationis”, di presentare agevolmente la propria offerta», come specifica la determina con cui sono stati riaperti i termini. Ora ci sarà tempo fino all’11 luglio per presentare le offerte.

Senza questa decisione, probabilmente, la compagnia rimasta fuori – ma potrebbe essere anche più di una – avrebbe presentato un ricorso per farsi riammettere. Ora invece potrebbe essere Ita Airways, se fossero confermate le indiscrezioni sui partecipanti, a rivolgersi al Tar. Insomma: il rischio di una nuova battaglia legale è molto alto.

Le difficoltà

Nel frattempo restano le incognite legate ad Alghero. Lo scalo del nord ovest potrebbe rimanere senza pretendenti per la gestione della continuità territoriale. Perché la compagnia che garantisce attualmente il servizio, AeroItalia, ha dichiarato con largo anticipo di voler puntare solo su Cagliari e Olbia. E un’altra, Ita Airways, ha progressivamente abbandonato l’aeroporto Riviera del Corallo: difficile che ritorni sui propri passi. C’è poi da aggiungere un altro dettaglio non secondario: il budget previsto dalla Regione per la gestione delle sei rotte in regime di continuità territoriale è più basso rispetto al passato. Le compagnie potrebbero decidere di disertare la gara per Alghero in attesa di un secondo bando.

