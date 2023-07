Aerei, lo sciopero lascia a terra migliaia di turisti 

L’onda dello sciopero si abbatte sulla Sardegna e sul turismo: cinquantotto voli cancellati nei tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero, migliaia di passeggeri a terra. La protesta dei lavoratori dei servizi a terra ha mandato in tilt i collegamenti nel giorno in cui molti iniziavano le proprie vacanze. Oltre alle rotte soppresse – tante solo state annullate all’ultimo momento – decine di ritardi, ormai una costante nell’estate dell’Isola.

La giornata

I maggiori disagi nella galassia low cost: l’astensione dal lavoro ha riguardato anche i piloti di Malta Air, che garantisce alcuni voli di Ryanair, e il personale di cabina di Vueling. Ma pure EasyJet e Volotea hanno cancellato diversi collegamenti nell’Isola, che si sono aggiunti ai 4 annunciati da Ita Airways. A Cagliari, secondo il sito Flightradar24, sono stati 36 i voli – tra quelli di linea e charter - eliminati dal tabellone delle partenze e degli arrivi; a Olbia 18 e ad Alghero 4.

I motivi

I sindacati parlano di un’adesione alla protesta superiore al 90%. Nello scalo cagliaritano, dove si sono radunati tutti i lavoratori del comparto, le sigle hanno anche organizzato un presidio per spiegare ai viaggiatori le ragioni dello sciopero.

«I lavoratori, non riescono più a sopportare ritmi di lavoro diventati impossibili, così come una situazione reddituale aggravata ulteriormente aggravata dalla inflazione che ha superato il 10%», dice il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. Per William Zonca (Uiltrasporti), l’adesione allo sciopero «molto vicina al 100%» conferma che «il tema molto sentito dai lavoratori e non solo per il contratto. È anche una battaglia di civiltà vista la particolarità del lavoro che svolgono».

Lo scenario

In tutta Italia sono stati cancellati centinaia di voli.

«Nessuno mette in dubbio il diritto allo sciopero, appoggio le giuste richieste dei lavoratori inascoltate da anni: ma non accetto che alcuni sindacati blocchino l’Italia causando disagi e danni a milioni di lavoratori italiani e turisti stranieri. Se non prevarrà il buonsenso, sono pronto a intervenire», ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, «nessuno vuole cancellare il diritto allo sciopero, ma non si devono danneggiare milioni di altri lavoratori e turisti».

La mossa

E contro la protesta è scattato anche l’esposto del Codacons a 104 Procure e alla Corte dei Conti. «Siamo di fronte ad una forma di violenza inaudita verso i cittadini e verso gli operatori turistici», attacca il presidente Carlo Rienzi, «250mila viaggiatori hanno rischiato di rimanere a terra, perdendo giorni di vacanza e soldi pagati per strutture ricettive e servizi vari. Un danno complessivo da centinaia di milioni», ha spiegato ipotizzando «la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio».

L’imprevisto

E a Cagliari un altro contrattempo ha ritardato il volo verso Roma della mattina. Un attacco di panico di una passeggera, poco prima del decollo dell’aereo di Ita Airways delle 7.20, ha costretto l’equipaggio a fare ritorno all’aerostazione. La ragazza è stata fatta scendere dall’Airbus, che poco dopo è partito regolarmente per Fiumicino.

