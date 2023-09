Aerei, lo sciopero lascia a terra l’Isola 

Diciassette voli cancellati nei tre aeroporti sardi, disagi per oltre duemila passeggeri e diversi voli in ritardo: lo sciopero dei lavoratori dei servizi a terra frena i trasporti aerei nell’ultimo weekend di settembre.

Il tabellone

A Cagliari le conseguenze maggiori: sono stati dieci i voli cancellati complessivamente nello scalo del capoluogo, in gran parte di Ita Airways.

La compagnia statale, che gestisce la continuità territoriale, ha fatto saltare alcuni collegamenti con Roma e Milano, e per «limitare i disagi dei passeggeri», fa sapere con un comunicato stampa, ha attivato un piano straordinario «riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 31% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero». Qualche problema anche per i passeggeri di EasyJet: la low cost a cancellato a Cagliari i voli per Ginevra e Basilea. Nell’aeroporto di Alghero tre voli in arrivo cancellati e due in partenza: le tratte colpite sono la Alghero-Roma di AeroItalia e la Alghero Roma di Volotea. Nello scalo di Olbia cancellato un volo in arrivo e uno in partenza di AeroItalia e EasyJet.

La protesta

A Cagliari i servizi di handling aeroportuale si sono fermati dalle 13 alle 17, ma già a partire dalle 10, davanti all’ingresso dell’area partenze, i sindacati hanno dato vita a un sit-in andato avanti fino al pomeriggio.

«Registriamo un adesione del 98% del personale che poteva scioperare», racconta il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna, William Zonca, «visto che è stata imposta la riduzione da 24 a 4 ore di sciopero». Il ministero delle Infrastrutture infatti ha precettato i lavoratori.

Le voci

«Siamo consapevoli che gli scioperi possono causare disagi all’utenza», spiegano i segretari Alessio Salis (Filt Cgil), Michele Palenzona (Fit Cisl) e Michele Deias (Uil Trasporti), «ma questo è l’unico strumento attraverso il quale i lavoratori possono fare valere le loro richieste e rivendicazioni. Non è più tollerabile l’inerzia delle controparti che sta bloccando il rinvio di un rinnovo contrattuale», ritenuto dai sindacalisti «indispensabile a garantire un trattamento economico dignitoso e solide tutele individuali ai lavoratori di un settore in forte crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA