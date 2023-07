Aerei, l’impegno del Governo «Un tetto ai prezzi dei biglietti e sanzioni per le compagnie» 

«Interverremo sulle prossime gare in concessione che devono garantire il traffico con la Sardegna e con la Sicilia, per mettere un tetto al costo dei biglietti oltre il quale non si possa andare», promette il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il caro-voli resta tra gli argomenti più caldi. «C’è un problema che riguarda l’Europa e riguarda il concetto di continuità territoriale: quello è un processo europeo strutturale, perché noi non possiamo passare ovviamente stabilire i prezzi, ma possiamo creare le condizioni, contribuire a modificare le normative perché non ci sia chi ne approfitti».

I nodi

Nel mirino non ci sono solo i voli in regime di continuità territoriale. I rincari riguardano tutti i collegamenti con l’Isola. «Dalle analisi svolte finora» sui prezzi dei biglietti aerei «sono emerse anomalie nell’aumento dei prezzi non collegati all’aumento del costo del carburante. Il governo intende intervenire con forza per contrastare pratiche scorrette e speculazioni che danneggiano l'intero comparto del trasporto aereo», ha detto ieri il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione alla Camera. «Con Urso stiamo ragionando sul possibile inasprimento» delle sanzioni «in caso di pratiche commerciali scorrette», aggiunge il ministro. Nel frattempo il Garante dei prezzi «sta verificando se gli aumenti sono solo frutto di normali logiche di mercato o se sono legati a comportamenti anomali delle compagnie aeree. Tale istruttoria si concluderà purtroppo a fine anno», ammette Salvini.

E ieri l’assessore ai Trasporti Antonio Moro ha aumentato il pressing sulle compagnie: «Continueremo a monitorare la situazione dei voli», ha detto al termine della riunione del Comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale, in cui ha chiesto ai vettori «di compiere ogni sforzo per garantire più voli e tariffe accettabili. Resta il problema strutturale dei servizi della continuità aerea e che deriva dalla decisione assunta a suo tempo dalla Commissione europea di impedire la fissazione di un tetto per la tariffa non residenti e di comprimere verso il basso le stime dei volumi di traffico residenti”». L’aeroporto in cui sono stati registrati i maggiori disagi, come emerso dall’incontro, resta quello di Cagliari. Ita Airways ha confermato l’incremento dei voli giornalieri per luglio e agosto sulle rotte da e per Milano. Sulla Cagliari-Roma saranno impiegati aerei più grandi. «Si stima un’offerta complessiva aggiuntiva di posti volo intorno a mille posti in più per il mese di agosto, fermo restando l’impegno a incrementare ulteriormente il numero dei voli, compatibilmente con le capacità aziendali», fa sapere l’assessore Moro.

Le critiche

Non mancano le polemiche. «Non possiamo non ricordare che l’attuale maggioranza, appena arrivata al governo della Regione, ha pensato bene di ritirare la proposta di continuità territoriale della Giunta precedente, che non prevedeva accordi in amicizia ma garantiva copertura adeguata del numero dei voli e certezza delle tariffe con tetto anche per i non residenti», ricorda il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni. «Oggi affiorano in tutta la loro gravità i danni prodotti dal nuovo modello di continuità territoriale targato centrodestra, oltremodo penalizzante per i sardi, per i non residenti e per l’ intero sistema turistico».

