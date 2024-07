Aerei, l’estate nera dell’Isola 

Cagliari-Roma di Ita delle 8.50: due ore di ritardo. Cagliari-Bergamo di Ryanair delle 12.45: altre due ore di ritardo. Cagliari-Firenze di Volotea, sei ore di ritardo: il volo doveva decollare alle 11 ma per un «problema operativo» della compagnia (è stato necessario un cambio di aereo) il decollo è slittato alle 17 e l’Airbus è atterrato a Pisa e non sulla pista di Peretola. Insomma, un’altra giornata di disagi e contrattempi per i passeggeri sardi, che ieri hanno dovuto fare nuovamente i conti con la continuità territoriale in tilt e soprattutto con l’affanno delle compagnie aeree. Dall’aeroporto di Elmas a quello di Olbia, i tabelloni sono infarciti di ritardi e – a volte – pure di cancellazioni.

I numeri

Le statistiche del sito specializzato Flightradar24 fotografano un sistema in forte difficoltà: ieri a Cagliari quasi un volo su due (il 45%) è partito dopo l’orario previsto, mentre lunedì la percentuale è salita addirittura al 78%. È andata ancora peggio nello scalo Costa Smeralda: ieri il 56% degli aerei è decollato in ritardo, lunedì il 79%. Più contenuti i fuoriprogramma nell’aeroporto di Alghero, dove però il numero di collegamenti previsti ogni giorno è decisamente inferiore.

I motivi

Equipaggi introvabili, scioperi, personale di terra spremuto fino all’ultima goccia di sudore. Come ogni estate il trasporto aereo mostra i soliti segni di cedimento proprio nel momento in cui il motore dovrebbe andare a pieno regime. E così i passeggeri sono costretti ad attese estenuanti: seduti nell’area partenze, in piedi nei tunnel che portano all’aereo o in cabina prima del decollo. Spesso si trascorre più tempo in aeroporto che in volo.

In questi giorni sono le compagnie ad avere diversi problemi operativi. Lo dimostra il «cambio aeromobile» che ha costretto i passeggeri del Cagliari-Firenze di Volotea a un’attesa di sei ore. Ma anche le squadre di chi lavora negli aeroporti rischiano di andare fuori giri.

Le difficoltà

Dai check-in ai controlli di sicurezza, passando per i bagagli da caricare nella stiva. Il personale è poco. Nello scalo di Cagliari qualche settimana fa è stata la Uil trasporti a denunciare una situazione al limite: «Non siamo più disposti a tollerare una azienda che vede i dipendenti solo come numeri o limoni da spremere». L’Ugl invece ha chiesto «a tutti i lavoratori la stretta e scrupolosa osservanza di ciò che prescrive il contratto collettivo nazionale, senza alcuna eccezione e/o deroga» considerando «i carichi lavorativi e le condizioni operative in questa stagione estiva complessa ed impegnativa». Tradotto: zero straordinari. E i risultati si sono visti anche in questi giorni.

Il bando

Intanto i prossimi giorni saranno decisivi per la nuova continuità territoriale. Nelle prossime ore potrebbe essere convocata la commissione della Regione che si dovrà occupare dell’esame delle offerte presentate dalle compagnie aeree per gestire le rotte di Cagliari e Olbia. Nello scalo del capoluogo si sfideranno Ita Airways e AeroItalia per entrambi i collegamenti (Roma e Milano). Lo stesso scenario si replicherà anche in Gallura, ma qui si aggiungerà Volotea nella gara per la tratta con Fiumicino. Saranno decisive le richieste economiche.

