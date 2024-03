Aerei, l’alta stagione parte in sordina Olbia supera Cagliari 

Pronti, via. La stagione aeronautica estiva inizia ufficialmente oggi ma per vedere un flusso di turisti in linea con i numeri degli scorsi anni bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Negli uffici dell’aeroporto di Elmas hanno stimato un traffico di 65-70mila passeggeri durante il ponte di Pasqua, altri 62mila sono attesi negli scali del nord Sardegna.

I dati

La “Summer 2024”, che andrà avanti fino a ottobre, nell’Isola vedrà il sorpasso di Olbia su Cagliari: per la prima volta – almeno se si riduce il confronto al recente passato – il “Costa Smeralda” avrà più collegamenti, 117 contro gli 81 dello scalo del capoluogo. Dove nei giorni scorsi è stato diffuso, senza tanti clamori, il piano dei voli estivi. Un network che si riduce rispetto al 2023: 31 collegamenti nazionali (erano 41 un anno fa), 48 internazionali (erano 50), 20 compagnie impegnata (erano 23) e una leggera flessione dei posti offerti (4.160.000 in tutto).

Le destinazioni

Nell’aeroporto di Cagliari sarà Ryanair ad avere la quota di maggioranza del tabellone estivo: ben 20 destinazioni internazionali e 18 nazionali, con una sostanziale conferma degli investimenti e delle rotte del 2023. Le rotte straniere: Bruxelles, Budapest, Carcassonne, Cracovia, Dublino, Dusseldorf, Francoforte, Göteborg, Baden, Londra, Madrid, Malta, Norimberga, Palma di Maiorca, Parigi, Porto, Poznan, Siviglia, Valencia e Vienna. Quelle nazionali: Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Volotea propone cinque destinazioni internazionali: Atene, Barcellona, Bilbao, Marsiglia e Nantes. EasyJet conferma i voli per Basilea, Ginevra, Lione, Londra Gatwick e Parigi Orly. Le uniche novità sul fronte internazionale sono quelle di Iberia, che volerà a Madrid nel cuore dell’estate, e Air Dolomiti con un collegamento con Francoforte.

Nel nord

Più vivace l’offerta dell’aeroporto di Olbia, che «si arricchirà di tredici nuovi prodotti e di due nuove compagnie aree», sottolinea il comunicato di presentazione della stagione estiva.

Lo “sbarco” più importante è quello di Ryanair, che inaugurerà dieci collegamenti (Bergamo, Bologna, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia, Londra, Parigi, Trieste e Vienna). Esordio anche per la compagnia BA City Flyer, sussidiaria di British Airways, che collegherà Olbia con Edimburgo. E ancora: Volotea amplierà l’offerta dei voli con la Francia, aggiungendo Brest e la compagnia tedesca Eurowings attiverà il collegamento con Hannover.

La Riviera del Corallo

Prevista una crescita anche nello scalo di Alghero, «grazie ad una ricca offerta che prevede trentadue collegamenti, di cui quindici nazionali e diciassette internazionali che connetteranno l’aeroporto del nord ovest con dodici Paesi in Europa oltre l’Italia». Anche qui sarà Ryanair ad avere il maggior numero di rotte: la novità sarà il volo verso Francoforte.

