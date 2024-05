Aerei, la Sardegna rischia la beffa: da ottobre meno voli in continuità  

Il nuovo bando sulla continuità territoriale porta tagli (e molte nubi) sui cieli sardi. Da ottobre si torna alle frequenze del 2022. Vuol dire che diminuiranno i voli – e quindi i biglietti – a tariffe calmierate. «Non c’erano alternative», dice l’assessora Barbara Manca. «Avete applicato le stesse regole che ci contestavate in campagna elettorale», attacca Antonio Moro, l’ex dei Trasporti.

Cosa è successo

È di pochi giorni fa la firma di Manca alla nuova gara. Sostituirà quella ereditata dalla Giunta Solinas, che arriva al capolinea a ottobre, ma le regole sono identiche. Anzi, il bando del Campo largo finirà per peggiorare la situazione, almeno nella fase iniziale, visto che nel 2022 c’erano meno voli di quelli attuali. L’anno scorso sono arrivati gli aggiustamenti, decisi dalle compagnie in accordo con la Regione. Lo ammette la stessa titolare dei Trasporti: «Il numero dei voli giornalieri è stabilito dal decreto ministeriale 466/2021, quindi è identico a quello del precedente bando». I collegamenti «in più, messi attualmente a disposizione dalle compagnie sulle varie tratte, derivano da successive iniziative delle stesse aziende che, in virtù della crescita della domanda, hanno incrementato l’offerta».

L’assessora

Manca parla di «tempi tecnici» per spiegare il mancato raggiungimento di un traguardo diverso. Gli uffici regionali non hanno avuto il tempo di lavorare a una «nuova proposta forte e efficace», perché il bando della continuità va pubblicato con un anticipo di almeno sei mesi rispetto a quello che scade. Insomma, una beffa per i sardi, anche se l’esponente della Giunta fa sapere che «in parallelo» l’assessorato è già impegnato nella scrittura di «un nuovo modello partendo da un’attenta analisi dei dati storici e delle criticità emerse negli ultimi vent’anni».

Lo scontro

Politicamente, «il boomerang c’è tutto», a sentire l’opposizione. «Il tempo ci ha dato ragione – incalza Moro -: il modello di Continuità costruito dalla nostra Giunta a partire dal 2023 non solo ha funzionato, ma ha anche migliorato la mobilità dei sardi. L’aumento dei voli siamo andati a contrattarlo a Bruxelles e l’abbiamo ottenuto». Lettura diversa per Roberto Li Gioi, quota M5S, da lunedì presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale: «Non direi che nel Campo largo siamo in imbarazzo. Semplicemente stiamo facendo i conti con una pesante eredità di cui non siamo responsabili, ma che il contesto normativo ci obbliga a gestire».

Le risorse

L’assessora Manca fa la radiografia al proprio bando anche sui conti. «La nostra gara d’appalto vale 26,5 milioni per un anno – spiega -. Uniformando il periodo temporale, la differenza è di circa quattro milioni. Tale contrazione è diretta conseguenza dell’incremento dei passeggeri trasportati, che nel corso del 2023 sono sensibilmente aumentati. Le compagnie aeree hanno conseguito maggiori ricavi, quindi è calata la necessità di compensare i costi». Manca chiude il capitolo finanziario con un’ulteriore sottolineatura: «Considerando i ribassi proposti dalle compagnie in fase di gara, la Regione spende attualmente meno di 18 milioni all’anno, ben al di sotto dei 26,5 milioni messi a base di gara».

Replica a stretto giro

I conti pubblici appassionano pure Moro, che incalza nemmeno su questo fronte la manda a dire: «Il Campo largo ammette il nostro risultato, ovvero l’aumento dei passeggeri conseguito durante la nostra gestione. Ma i 48 milioni, autorizzati da Bruxelles, sono stati determinanti nel dare piene garanzie alle compagnie». È ragionevole pensare che il potenziamento delle tratte possa ripetersi solo in condizioni economiche uguali. Sarà dirimente pure la durata di questo nuovo bando, che avrà valore per dodici mesi, sino a ottobre del 2025. Salvo proroghe che a tavolino non si possono escludere.

L’altra misura

Al tema del budget sono legati pure gli aiuti sociali, altra eredità della precedente Giunta, ma su cui l’assessora ipotizza correttivi con l’allargamento dei beneficiari. «Il nuovo regime di Continuità - conclude Manca - prevede il rimborso parziale dei biglietti per alcune tipologie di passeggeri residenti, come gli under 26 e gli over 65. Il nuovo Esecutivo guidato da Alessandra Todde potrebbe estendere i contributi anche ad altre categorie, per migliorare ulteriormente il servizio». Ma i rimborsi, stabilisce la legge, non sono ammessi per nessuno «né su Linate né su Fiumicino».

