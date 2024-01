Aerei, la burocrazia ferma la continuità: stop dopo il 7 aprile 

Si vola fino a Pasqua o poco più. Il calendario di Ita Airways – che gestisce i collegamenti tra Cagliari e gli aeroporti di Roma e Milano – non va oltre il 7 aprile, con tutto ciò che ne consegue: i passeggeri sardi che vogliono programmare per tempo uno viaggio non possono farlo, così come i turisti che in questi giorni stanno già pensando alle vacanze di primavera-estate. E magari dopo una prima ricerca sul web decidono di cambiare destinazione. La compagnia statale al momento non ha ancora ricevuto il nulla osta alla vendita dei biglietti dalla Regione, che a sua volta attende il via libera di Enac e Assoclearance: quest’ultima è l’associazione che assegna gli slot, cioè le fasce orarie in cui gli aerei sono autorizzati al decollo.

Lo scenario

I problemi sono proprio su questo versante. Il nodo più difficile da sciogliere riguarda l’aeroporto di Linate perché lo scalo cittadino milanese deve rispettare il limite di 18 «movimenti» (decolli e atterraggi) ogni ora e dunque uno slot vale tanto, tantissimo. In termini economici, circa 5 milioni di euro. Ma ancora di più se si bada a valore strategico. Ecco: teoricamente i collegamenti con la Sardegna sono in regime di continuità territoriale, sono un servizio pubblico, e dovrebbero avere una sorta di precedenza rispetto agli altri nell’assegnazione degli slot. Purtroppo non è esattamente così.

Le stime sballate

Come mai? Le compagnie aeree che gestiscono la continuità nell’Isola (Ita, AeroItalia e Volotea) avrebbero richiesto più fasce orarie di quelle previste nel bando autorizzato dall’Unione Europea. Perché il numero minimo di voli fissato in quel documento come è noto – visto che emerge regolarmente ogni estate o durante le vacanze di fine anno – non è sufficiente. Quindi Assoclearance prima di assegnare gli slot vuole ricevere le richieste per lo scalo di Linate da parte di tutte le compagnie aeree. Nel frattempo l’associazione avrebbe anche chiesto ai vettori impegnati in Sardegna di modificare i propri piani. Gli addetti ai lavori prevedono che la situazione si possa sbloccare all’inizio di febbraio: una data che rischia di compromettere la stagione turistica estiva e potrebbe creare non pochi problemi a chi vuole pianificare un viaggio internazionale con scalo a Linate o Fiumicino. E già: perché al momento è bloccata anche la vendita dei biglietti per i voli diretti nello scalo di Roma.

AeroItalia, la compagnia che gestisce i collegamenti negli aeroporti di Alghero e Olbia, ha già avviato le vendite dei collegamenti per tutta la stagione estiva (forse confidando nel fatto che il nulla osta prima o poi arriverà), mentre Ita Airways attende il via libera ufficiale. Anche se nelle prossime ore non è escluso che anche la compagnia statale metta in vendita i biglietti senza aspettare le scelte di Assoclearance.

Nel nord ovest

Nel frattempo ad Alghero un’altra decisione preoccupa non poco le agenzie di viaggio e l’intero settore turistico: EasyJet ha eliminato dai propri piani invernali il collegamento con Malpensa. E al momento non ci sarebbe nessuna certezza sul ritorno della compagnia low cost nella Riviera del Corallo la prossima estate.

