Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano  

L’esodo di fine agosto si sta trasformando in un’odissea. Almeno per chi vorrebbe lasciare la Sardegna in questi giorni verso i due aeroporti coperti dalla continuità territoriale. Sì, perché prenotare un posto su un volo per Milano Linate o Fiumicino è una missione quasi impossibile fino ai primi giorni di settembre. E se per i turisti, che hanno con tutta probabilità prenotato il volo di ritorno a casa con anticipo, non dovrebbe esserci alcun problema, diversa è la situazione per i residenti che intendono partire nei prossimi giorni per questioni di lavoro o salute.

Missione difficile

Comprare un biglietto in continuità è una lotteria. Ieri pomeriggio prenotarne uno da Cagliari verso Fiumicino o Linate non era impresa per ritardatari: nessun posto disponibile fino a domani per la Capitale e addirittura tutto esaurito fino al 2 settembre se si sceglieva di atterrare a Linate.

Discorso analogo per chi preferisce partire dal nord Sardegna: niente voli fino a settembre da Olbia e Linate, uno solo (con partenza alle 21) da Alghero sempre per lo scalo milanese e nessun posto dalla Riviera del Corallo per Fiumicino fino al 30 settembre.

Criticità

La carenza di voli di fine agosto non è certo una sorpresa, ma si scontra in maniera evidente con la strategia messa in piedi dalla Regione che, proprio per evitare buchi nell’offerta della continuità aerea, aveva inaugurato un monitoraggio costante della capienza dei voli e un conseguente adeguamento dei voli in caso di tutto esaurito.

Ecco perché i sindacati non possono giustificare questo ennesimo “blackout dei cieli”. «Va bene che siamo nella settima del controesodo», spiega il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, «ma è inaccettabile non poter prendere un volo dalla Sardegna, da Cagliari, verso Milano Linate se non da martedì 2 settembre. Anche per Roma Fiumicino, i primi pochi posti a disposizione sono da domani. Prima è impossibile trovare un biglietto».

Appello

Questa situazione, ad avviso del leader sindacale, «dovrebbe far riflettere la Regione rispetto al bando che verrà pubblicato». Bando prorogato per un anno in attesa di uno nuovo che possa tutelare meglio i residenti sardi garantendo tariffe più convenienti e soprattutto un meccanismo più efficace di adeguare l’offerta di posti alla reale richiesta da parte di residenti, pendolari e turisti.

«È palese quanto assodato – conclude il numero uno della Cgil Trasporti in Sardegna – che in alcuni mesi dell'anno, in alcuni ponti festivi, in occasione di grandi eventi vi è la necessità di avere a disposizione più posti e maggiori frequenze». «Pertanto, spiega Boeddu, oltre ad aver strappato all'Unione Europea un numero maggior di voli e di frequenze e di conseguenza un maggior numero di posti a disposizione per il prossimo bando, si dovrà fin da ora prevedere che questo non sarà sufficiente a soddisfare la domanda nelle particolari ma prevedibili situazioni sopra descritte».

Soluzioni

Il sindacalista propone una soluzione tanto semplice quanto apparentemente efficace: «Sarebbe sufficiente scorrere il calendario per verificare quando queste circostanze si potrebbero verificare lungo tutta la durata del prossimo bando in maniera da porvi rimedio non appena si saprà quale o quali compagnie si aggiudicheranno le rotte poste a gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA