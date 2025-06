Aerei, è già allarme: biglietti introvabili e tariffe alle stelle 

L’estate non è ancora cominciata ma il sistema di trasporti aerei rischia già di sbandare. Sul fronte della continuità territoriale i posti cominciano a scarseggiare. I prossimi due weekend, per chi viaggia sull’asse Milano-Cagliari, saranno difficili. Collegamenti quasi al completo giovedì e venerdì: sul sito di Aeroitalia restano in vendita solo gli ultimi, pochi biglietti. E la settimana prossima andrà ancora peggio: non si vola giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22 giugno. Dalla compagnia che gestisce la continuità nello scalo del capoluogo e a Olbia fanno sapere che nelle prossime ore potrebbero essere aggiunti nuovi collegamenti.

Le scelte

A proposito di Aeroitalia: quasi sicuramente il cambio di nome e le modifiche del logo – così ha deciso il collegio d’Appello del Tribunale di Roma: il marchio è troppo simile a quello della vecchia Alitalia – slitteranno di qualche mese. Probabilmente dopo l’estate. Avviare proprio ora il cambio della livrea degli aerei, in un momento in cui i Boeing della flotta devono essere sfruttati a pieno regime, creerebbe troppi disagi. Inoltre con il cambio del nome si dovrà cambiare anche il dominio del sito internet. Insomma: la questione è complessa e affrontarla nel momento di massimo sforzo sarebbe rischioso.

I prezzi

Nel frattempo le tariffe di tutti i collegamenti tra l’Isola e il resto d’Europa sono già alle stelle. Il prossimo weekend sulla linea Bergamo-Cagliari – un’alternativa alla continuità territoriale di Aeroitalia – i biglietti sono già sopra i 250 euro a tratta, qualche spicciolo in meno sulla Malpensa-Cagliari di EasyJet. E ancora: i collegamenti con Bologna di Ryanair sfiorano i 300 euro.

Le stime

Eppure a livello globale si registra un calo della tariffa media. Stando alle stime della Iata, l’associazione che mette insieme tutte le compagnie del mondo il prezzo medio di un biglietto nel 2025 al netto dei servizi extra è di 162 dollari a tratta, in calo di quasi il 3% rispetto all’anno passato quando era di 166 dollari.

Una riduzione generalizzata legata anche al prezzo del carburante per aerei, ai minimi in queste settimane. Una contrazione che però non sembra riguardare le tariffe della Sardegna.

Collegamenti marittimi

Non si può dire che i traghetti facciano eccezione.

Per la prossima estate è prevista una nuova stangata. Una famiglia – coppia con due figli – che programma il viaggio in questi giorni deve prepararsi a spendere. Partendo nella settimana a cavallo di Ferragosto i biglietti costano 1.343 sulla tratta Civitavecchia-Olbia, 1.363 euro sulla Genova-Porto Torres, 1.197 euro per la Livorno-Olbia, 1.005 euro per il collegamento Civitavecchia-Porto Torres. Questo il risultato del monitoraggio di Assoutenti, che denuncia: le tariffe sono in aumento in media del +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

