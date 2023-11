Aerei, continuità da rivedere: «Concorrenza tra le compagnie e contributi per chi viaggia»  

«Andiamo verso un sistema misto, tenendo conto delle esperienze degli altri modelli, sia la Corsica che le Baleari. Riteniamo che quello spagnolo abbia ottenuto notevoli vantaggi, prendiamo questa direzione». Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del Pli, spiega la proposta dei liberali per un nuovo modello di continuità territoriale, in occasione del primo incontro “Liberi di Viaggiare, Sardegna senza confini”, organizzato dal partito con la partecipazione di diverse forze politiche e gli esperti di trasporti.

Il progetto

«Avviamo la fase 1 con un test di mercato incentivato: bisogna riuscire a dare quell’aiuto ai passeggeri già dal momento dell’acquisto del biglietto attraverso una procedura semplice sul sito. Nella fase 2 incentiviamo la domanda, diamo i soldi ai passeggeri che vogliono volare, non diamo l’esclusiva ai vettori durante l’estate, apriamo la concorrenza», sottolinea Sorcinelli.

Il confronto è sulla della continuità territoriale, che da rete di collegamenti perennemente in ritardo può diventare strumento di ricchezza e sviluppo per la Sardegna. Il bando attualmente in vigore scade nell’ottobre del 2024.

Lo scenario

«Abbiamo cercato di creare un rapporto con le compagnie aeree, lavorando sull’aiuto diretto ai vettori, per aumentare i voli in modo che ci sia la giusta copertura anche durante la stagione invernale, con 15 – 20 collegamenti sui 3 aeroporti per tutto l’anno», ha spiegato durante il convegno Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti. «Inoltre stiamo lavorando per avviare l’aiuto diretto ai passeggeri per l’abbattimento delle tariffe. Abbiamo ottenuto il via libera dal governo, speriamo di riuscire ad approvare il provvedimento entro novembre per iniziare la sperimentazione. Questi sono gli strumenti per andare versa la giusta direzione».

Tra i tecnici Sandro Usai, fondatore di Ablativ, fa luce su un fondamentale aspetto: «La continuità territoriale viene utilizzata da 1/3 dei sardi che viaggiano, i 2/3 viaggiano con le compagnie low cost. Solo Ryanair detiene il 54% del traffico di Cagliari. Il trasporto aereo è totalmente derogato al mercato, quando si vogliono utilizzare gli oneri di servizio pubblico per utilizzare i trasporti, si devono rispettare le norme europee. Noi non abbiamo gli aerei: quindi dobbiamo chiederli a qualche compagnia: se nessuno ce li dà il bando va deserto. In questo mercato dobbiamo imparare a muoverci. Non abbiamo la forza per trattare con una potenza del genere. Non c’è rimedio al caro voli perché non c’è concorrenza».

Le tariffe

Roberto Devoto, docente di Trasporti della facoltà di Ingegneria di Cagliari: «Dal 2014/2015 il 72% del mercato è delle low cost. Un’idea è quella di inserire il top price, un tetto massimo alle tariffe per i passeggeri».

Un altro dato importante arriva da Agostino Galizia, responsabile regionale Economia del Pli: «I passeggeri residenti in Sardegna sulle rotte della continuità territoriale sono in calo. Per aumentare il traffico aereo bisogna che ci sia più domanda dei sardi, che però non sono un fattore di attrazione per le compagnie aeree».

