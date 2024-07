Aerei, cambia il sistema di sconti sui biglietti 

Cambia il sistema di aiuti sociali dedicato ai passeggeri del trasporto aereo. La Giunta nei giorni scorsi ha allargato il provvedimento a tutti i residenti nell’Isola (prima erano beneficiarie solo alcune fasce d’età), e rivisto il meccanismo di contribuzione: «Per i voli fruiti» dal primo luglio al 31 dicembre 2024, l’aiuto della Regione «copre il 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente fino ad un massimo di 125 euro con costo del biglietto pari a 500 euro. Così come nella versione precedente il contributo sui voli scatta con tariffe dai 100 euro in su». Per i voli fino al 30 giugno invece «vige il sistema precedente: con tariffe tra i 100 e i 125 euro era previsto un contributo di 25 euro, tra i 125,01 euro e i 175 euro, il contributo saliva a 50 euro. Dai 175,01 euro in su scattava un rimborso di 75 euro, soglia massima del contributo secondo il sistema precedente».

Ma restano i problemi nel sistema di continuità territoriale: «Ancora una volta l’app di Ita Airways offre solo i voli per la tariffa non residenti», denuncia il deputato e responsabile del dipartimento Insularità di Forza Italia Ugo Cappellacci. «Basta cercare un volo da Fiumicino per Cagliari per giovedì per trovare una tariffa sui voli diretti che arriva fino a 235 euro a passeggero. Un errore temporaneo? Un malfunzionamento dell'applicazione?», si chiede il parlamentare. «La certezza è che in questo modo si comprimono i diritti dei sardi. Così come vengono compressi quelli dei residenti e non, quando si verificano numerosi ritardi».

