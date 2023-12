Aerei, blackout di Natale: non si vola per due giorni 

Prezzi alle stelle (fino a 650 euro per un biglietto andata e ritorno) e pochi voli a disposizione per Natale. In certe date i voli in regime di continuità territoriale (e non solo questi) sono già al completo. È il caso della linea Milano-Cagliari il 22 e 23 dicembre, e della Milano-Alghero negli stessi giorni: da settimane si accettano solo prenotazioni in lista d’attesa, eppure le compagnie sono obbligate ad aggiungere collegamenti o aumentare la capienza degli aerei.

La norma

Il decreto che regola la continuità territoriale non lascia spazio a dubbi: «Nell’ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell’offerta complessiva», dice il documento del ministero, «il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l’offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, senza alcun onere per la Regione». Tutto questo, per ora, non è stato fatto.

Anche se fonti di Ita Airways, la compagnia che gestisce la continuità territoriale nello scalo di Cagliari, fanno sapere che nelle prossime ore sarà adeguata la capienza nei due giorni attualmente “sold out”.

Le differenze

Nel bando attualmente in vigore poi è scomparso il riferimento al piano speciale che ogni anno veniva messo a punto in occasione delle festività. Fino al 2021 il Comitato di monitoraggio della continuità territoriale (composto da Regione, Enac e compagnie interessate) era obbligato a stabilire «con adeguato anticipo», così diceva il decreto, i piani straordinari di aumento delle frequenze per le feste di fine anno, Pasqua e stagione estiva. Ora questa regola è scomparsa, lasciando più libertà alle compagnie aeree. Si deve andare avanti per gradi, senza quella massiccia iniezione di biglietti che l’assessorato ai Trasporti e i vettori hanno sempre concordato con largo anticipo. In pratica le compagnie sono obbligate a intervenire (e i tempi di reazione non sono istantanei, come dimostra la situazione di questi giorni) solo quando è già evidente un problema nei canali di prenotazione e non prima che questo si manifesti.

I contributi

Sullo sfondo resta sempre il tema delle tariffe. Qualcosa si muove. Ma in Sicilia. Ieri Ita Airways ha comunicato che la compagnia aderirà al probramma di sconti per i residenti e «completerà l’adeguamento dei sistemi di vendita nella serata del prossimo venerdì 15 dicembre. Da quel momento sarà possibile per gli aventi diritto accedere tramite il sito web della compagnia ita-airways.com alle tariffe scontate, nelle modalità previste dagli avvisi esplorativi della Regione Siciliana». L'amministrazione ha messo a disposizione 33 milioni di euro per abbattere i prezzi dei collegamenti aerei. Ancora fermo, invece, il progetto della Regione Sardegna: manca la delibera di Giunta con cui avviare il piano.

