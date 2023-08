Aerei, battaglia sulla continuità «Nuove regole europee per le isole» 

Un anno fa il Parlamento europeo ha stabilito che bisogna riconoscere lo «svantaggio strutturale permanente» delle isole, e per questo serve «una politica specifica e mirata». Ma finora il principio di insularità non ha ricevuto piena attuazione dall’Ue.

«Bisogna estendere alla Sardegna le deroghe previste dall’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quello che riguarda le isole ultraperiferiche, portando avanti le modifiche necessarie della normativa comunitaria in tema di trasporti», dice il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda.

Il sistema

L’obiettivo è ottenere regole meno rigide sugli aiuti di Stato e, a cascata, un modello più equo ed efficiente per la continuità territoriale. La Regione si presenterà a Bruxelles il 6 settembre con un dossier in cui sono elencati tutti i limiti dell’attuale sistema di collegamenti: la politica tariffaria lasciata completamente in mano alle compagnie aeree, le frequenze insufficienti, l’orizzonte limitato ai soli aeroporti di Fiumicino e Linate.

In cima alle richieste della Giunta ci sarà la tariffa unica per residenti e turisti, l’unico meccanismo che può garantire lo sviluppo dell’Isola. Il governatore Christian Solinas e l’assessore ai Trasporti Antonio Moro cercheranno di dimostrare, mostrando le statistiche degli ultimi mesi, la necessità di aumentare il numero di posti in regime di continuità territoriale.

Lo scenario

«Pieno sostegno alle richieste che la Regione porterà avanti nell’incontro con la Commissaria europea il prossimo 6 settembre. Il Governo Meloni, come la Commissione Trasporti ma anche l’Enac, sono concordi e sostengono la necessità di regole specifiche per le Isole. Abbiamo già portato avanti richieste formali in tal senso, presentandole alle Commissaria dei Trasporti Valean, durante la sua recente audizione al Senato, in cui ha manifestato la sua disponibilità ad adottare ogni iniziativa valida», ricorda Deidda. Sullo sfondo c’è il nuovo sistema di continuità territoriale aerea destinato ad entrare in vigore – salvo sorprese – a ottobre 2024. A pochi mesi di distanza dal battesimo previsto per un altro modello, quello della Corsica, che ha già ricevuto il via libera dalla commissione Ue.

Le trattattive

Il caso corso potrebbe essere citato come esempio: nelle ultime trattative Ajaccio è riuscita a strappare un aumento del numero complessivo di posti offerti sulle rotte agevolate (la crescita è del 3,5%: si passa da 2,7 a 2,8 milioni di biglietti in vendita ogni anno), la Sardegna ha dovuto ingoiare un taglio delle frequenze che in alcuni casi ha raggiunto il 44% rispetto al modello precedente. Il rapporto tra i posti a regime agevolato e gli abitanti è sbilanciato a favore dell’isola francese, che ha diritto a una “capienza” complessiva quattro volte superiore. Non solo. La Corsica è riuscita anche a contenere le tariffe: i biglietti per i residenti residenti partono da 23 euro più tasse, circa la metà di quello che pagano i sardi per un volo verso Roma.

