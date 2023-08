Aerei, 25 milioni per le compagnie Sprint sul collegato 

Mancano gli interventi più importanti per il via libera definitivo al collegato: trasporti, province e urbanistica che saranno discussi entro domani. Oggi l’Aula dovrebbe esaminare l’emendamento che recepisce la legge dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro sugli aiuti alle compagnie aeree. Venticinque milioni di euro (cinque per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025) di incentivi ai vettori per favorire l’apertura di nuove rotte tra l’Isola e il resto d’Europa, e in generale la destagionalizzazione. Le rotte a cui saranno destinati i finanziamenti dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Gli aiuti sono concessi fino a un massimo del cinquanta per cento dei costi aeroportuali.

La scorciatoia

Il ddl Moro era in commissione Trasporti, ma è entrato in Aula dalla porta principale grazie a un emendamento firmato dal capogruppo della Lega Michele Ennas. «Sono aiuti diretti per l’apertura di nuove rotte che si configurano nell’abbattimento dei costi, così da garantire alla Sardegna collegamenti stabili anche nella stagione invernale», ha spiegato Moro. «L’obiettivo è quello di accelerare i tempi e consentire alla Regione di avere uno strumento che permetterà ai sardi di avere una mobilità maggiore e più equa», ha dichiarato Ennas.

Il nodo del personale

L’Aula ha invece approvato l’articolo che riguarda i lavori pubblici mentre si è arenata su una serie di disposizioni sul personale che sono state rinviate alla commissione. Importante sul fronte opere pubbliche è l’intervento proposto dall’assessore, Pierluigi Saiu, che prevede lo sblocco di quaranta milioni di euro per la manutenzione degli alloggi Area. «Un provvedimento atteso da tempo che diventa finalmente legge», ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas. Sempre di Saiu è stato approvato un correttivo da dodici milioni di euro per la messa in sicurezza dei piccoli invasi.

La polemica

All’inizio della seduta pomeridiana si è assisto a una coda della polemica che nei giorni scorsi ha riguardato la nomina dell’assessore alla Sanità Carlo Doria a direttore del dipartimento a guida universitaria di Scienze motorie, neurologiche e riabilitative dell’AoU di Sassari. Incarico sul quale il Dem Giuseppe Meloni ha annunciato un’interrogazione, mentre l’Università di Sassari ha fatto sapere che «la scelta effettuata dall’Ateneo e dall’AoU deriva solo da una valutazione comparata dei titoli di carriera e professionali». Successivamente, intervistato da due testate nazionali, Doria ha ricordato che «nel 2009, l’allora sindaco di Sassari Gianfranco Ganau vinse un concorso per un posto di direttore della struttura complessa del 118 nella stessa Asl di Sassari dove, peraltro, la Asl ha come organi di verifica e programmazione la conferenza socio-sanitaria nella quale ci sono i sindaci del territorio tra cui lui». Ganau, che oggi è capogruppo del Pd in Consiglio regionale, ha replicato in Aula: «C’è una bella differenza tra partecipare e vincere un concorso pubblico per titoli ed esami tra l’altro non avendo alcun ruolo né diretto né indiretto sulle nomine della commissione ed essere nominati sulla base di un atto aziendale approvato dalla Giunta di cui è componente e con determinazione di un direttore generale anch’esso nominato dalla Giunta e anch’esso sotto il suo diretto controllo». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA