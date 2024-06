Aebischer: «Difendiamoci bene» 

Iserlohn. Gli “italiani” della Svizzera non vedono l'ora di incontrare gli azzurri per dargli un altro dispiacere dopo quello dell'eliminazione ai Mondiali. Da ritiro della squadra elvetica, a due giorni dalla sfida per gli ottavi di finale di Euro 2024 a Berlino, il primo pensiero del centrocampista del Bologna Michel Aebischer è per il suo compagno di squadra Riccardo Calafiori che non sarà della partita: «Mi dispiace che sia squalificato, anche se è un bene per noi perché è fortissimo». Aebischer tiene infatti a precisare: «Lo saluterò volentieri, ma avrei preferito vederlo in campo».

La sfida

Sul grande Europeo fin qui disputato da tutti i giocatori del club rossoblu rivelazione la stagione scorsa della Serie A, Aebischer risponde: «Siamo forti e abbiamo fiducia, merito anche di Thiago Motta. È stata una grande stagione per tutti noi, ma è ancora finita, evidentemente». E poi torna a parlare del match da dentro-fuori che vede la sua Svizzera contro gli azzurri sabato sera alle 18: «Per prima cosa dobbiamo difendere bene, perché loro sono forti. Poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocarla bene».

