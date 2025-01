Adulti e bambini puliscono le spiagge 

Famiglie e tanti bambini ieri mattina per la prima giornata dell’anno di pulizia delle spiagge. Ad organizzarla la giovane ambientalista di Castiadas Silvia Spano. Dopo il ritrovo nel parcheggio in località Santa Giusta i volontari hanno passato al setaccio le spiagge di Castiadas e, in particolare, il retrospiaggia. «In due ore - ha spiegato Silvia Spano - abbiamo portato via una grossa quantità di rifiuti, per lo più collegati ai venditori ambulanti che durante l’estate sostano tra la macchia mediterranea». Plastica, vetro e poi abiti, appendi abiti, bigiotteria e articoli estivi.

«Continueremo a febbraio. L’obiettivo è organizzare almeno una giornata di pulizia al mese». Da quando Silvia Spano, oggi 26enne, ha iniziato ad organizzare le giornate di pulizie (quasi dieci anni fa) sono sempre più numerose le persone che si uniscono: «Un grazie ai ragazzi dell’ecocentro per la disponibilità».

