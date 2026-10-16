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Girasole.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Adriano Balloi, la scultura svelata in piazza 

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Adriano Balloi sapeva prendere un pezzo di ferro, di legno di mare, di radica contorta e restituire un bronzetto, un dio, una storia. La sua arte non era da museo. Era da piazza, da rotonda, da banchina. L’opera postuma che Roberto e Alessio, i suoi figli, hanno svelato sabato sera in piazza Sant’Antioco, è proprio questo: tradizione e sapere che diventano racconto. Da osservare, da toccare quasi con gli occhi, da scoprire e da condividere. Non un oggetto, ma un’eredità che continua. Il veliero di ginepro, un manufatto da 100 chili, Balloi l’aveva cominciato una quindicina d’anni fa. Ci metteva mano nei ritagli di tempo ma non ha fatto in tempo a concluderlo, l’imprenditore morto tragicamente all’età di 61 anni il 16 dicembre 2021 nella sua proprietà alla periferia di Tortolì dove avrebbe voluto allestire un museo espositivo con le sue opere.

Negli ultimi anni, la sua idea è stata portata avanti dai figli, che si sono ispirati alla fantasia del padre. All’evento, allietato dai poeti Bruno Agus, Dionigi Bitti e Giuseppe Porcu, ha preso parte anche il sindaco di Girasole, Lodovico Piras: «Fa piacere vedere la nostra comunità unita nel ricordo di Adriano. La sua operosità è la sua immancabile disponibilità verso la comunità di Girasole rivivono intatte nei figli Roberto e Alessio». (ro. se.)

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