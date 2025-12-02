Adriano Aponte e Paolo Dal Molin sono i protagonisti di “Note su Carta” 

Dopo il successo della rassegna a Sestu, “Note su Carta”, il festival letterario tra musica e parole, prosegue con “Suoni del nostro Tempo” che si terrà questa sera alle 17 a Cagliari, al Teatro dell’Armonia e della Musica “Adriana Stefanutti” di via Stoccolma1.

Il quarto appuntamento del Festival organizzato dall’Associazione Ennio Porrino di Elmas, sotto la guida del direttore artistico Ignazio Perra, vedrà in scena l’eclettico compositore Adriano Aponte, autore de “Introduzione alla composizione per la musica applicata alle immagini” (Cinema Edizioni, 2025), e il professor Paolo Dal Molin, che da sempre si occupa di compositori, processi compositivi, poetiche musicali, musica e poesia, ricezione, istituzioni e archivi musicali del ventesimo secolo. Dal Molin presenterà “Creazioni identitarie” (Il Maestrale, 2022), una preziosa raccolta di studi e testimonianze su arte, cinema e musica in Sardegna dal secondo dopoguerra a oggi e, successivamente, “Biblioteche di compositori italiani del Novecento” (Levi, 2025), che raccoglie gli esiti di un progetto di ricerca su nove compositori italiani del XX secolo come Pizzetti, Malipiero, Dallapiccola, Petrassi, Scelsi, Maderna, Nono, Clementi e Berio.

Dialogherà con gli Autori Francesca Mulas.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

