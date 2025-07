Adriana Asti, immensa attrice e raffinata musa  

C'è un tratto di Adriana Asti che colpisce più di ogni altro e che attirava magneticamente non solo chi la vedeva al cinema, ma anche chi sedeva a teatro, perfino lontano dal palcoscenico: quei grandi occhi, scuri e mobilissimi, spalancati sul mondo come in perenne ricerca di scoperta e rassicurazione. Adriana Asti - morta ieri notte nel sonno, a Roma, all'età di 94 anni - era curiosa, intimidita, emozionata e sorpresa di fronte al mondo e alle persone. Allo stesso tempo detestava le convenzioni, i formalismi, la stupidità e per questo non è mai stata volentieri nei circoli eletti della cultura italiana. Aveva l'allergia ai «recinti» e anche per questo nella vita soffriva i legami troppo formali (la famiglia, il primo matrimonio), così come in scena sfuggiva ad ogni stereotipo sulla sua arte. Perché, oggi dobbiamo ricordarlo, Adriana è stata una grande personalità del teatro italiano e una irresistibile musa della diversità sullo schermo proprio per la sua costante diversità.

Nata a Milano il 30 aprile 1931 da una famiglia di imprenditori drammaticamente impoverita alla fine della seconda guerra mondiale, educata rigidamente in un collegio di suore tedesche, innamorata di un padre con cui viveva in perenne conflitto, se ne era andata di casa a 17 anni, convinta da Romolo Valli a seguire la compagnia del Carrozzone. Si sentiva «bruttina» con quel fisico minuto, i capelli scuri tagliati «alla maschietta», la convinzione di non «saper fare niente, figuriamoci l'attrice». Ma scoprì presto invece che il teatro era il luogo della sicurezza, il posto in cui improvvisamente la realtà intorno scompariva e c'era solo il conforto delle parole scritte da altri, spesso sublimi e universali. Ha avuto maestri insuperabili: Memo Benassi, Lilla Brignone, poi Romolo Valli che la presentò a Giorgio Strehler e Luchino Visconti. Alla scuola del Piccolo di Milano cominciò a girarel’Europa, Visconti le offrì i primi ruoli importanti per il cinema con “Rocco e i suoi fratelli” (1958).

Intanto l'amicizia con Pier Paolo Pasolini e il suo giovane allievo Bernardo Bertolucci (di cui sarà la compagna per un decennio) le schiuse la porta del miglior cinema d'autore. “Accattone” proprio di Pasolini, “Il disordine” di Franco Brusati, “Prima della rivoluzione” con cui Bertolucci la consacrò indimenticabile protagonista. “I visionari” di Maurizio Ponzi, “Metti una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi, “Ludwig” ancora con Visconti, “Il fantasma della libertà” di Luis Bunuel. Il cinema popolare di Marco Vicario, Mauro Bolognini e Vittorio De Sica e gli sceneggiati di successo come “La fiera della vanità” di Anton Giulio Majano e “Sabato sera dalle nove alle dieci” di Ugo Gregoretti. Nel 2003 con “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana vinse il Nastro d'argento e il Globo d'oro.

