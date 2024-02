Adozioni: una volpina in cerca di casa 

Jack è il cane nella foto in alto a sinistra ed è un vero giocherellone. Ha quattro anni, gli piacciono moltissimo i bambini, ma ama passare il tempo anche con altri cani e gatti: va d’accordo con tutti e ha un ottimo carattere. Verrà dato in adozione solo a chi sarà pronto ad accoglierlo in famiglia e prendersi cura di lui. Per informazioni contattare il 3423892428.

Nella foto accanto (in alto a destra) c’è una cagnolina dolcissima e molto affettuosa. Le piace stare all’aria aperta e fare una bella e lunga passeggiata almeno una volta al giorno. Ha un anno, è già stata sterilizzata e per conoscerla si può chiamare il 3274718386.

In basso a sinistra, invece, c’è una simil volpina che è stata trovata e recuperata da alcuni volontari in una colonia felina alla periferia di Dolianova. È buona e cerca un’adozione urgente. Per saperne di più c’è il numero 3274718386.

Infine, c’è la cucciolotta in basso a destra. Ha sei mesi e ha un carattere buono e affettuoso. Non sarà affidata a chi voglia farla vivere alla catena o usarla come cane da guardia. Lei ha bisogno di qualcuno che le dia l’affetto che merita. Per informaizoni si può fare riferimento al numero 3347070389.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l’indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

