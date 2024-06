Adozioni in calo, appello del Tribunale 

C’è anche qualche coppia che è arrivata a chiedere che la bimba avesse la pelle chiara, manco fossimo in una concessionaria d’auto dove si può scegliere il modello preferito. C’è voluta tutta la pazienza e la professionalità di giudici e psicologi del Tribunale dei minorenni per convincere marito e moglie in cerca di un figlio da adottare a intraprendere un percorso di genitorialità che portasse a capire che tutte le attenzioni sono in favore dei piccoli e non viceversa. «Non c’è il diritto della coppia all’adozione ma solo il diritto del bimbo a essere adottato, comandano le sue esigenze», spiega Michela Capone, presidente del Tribunale per i minorenni. «Noi siamo doverosamente chiamati a valutare il bene del bimbo, tuteliamo solo il suo interesse. Le coppie, per noi sono una risorsa importantissima, anche perché abbiamo un gran numero di bimbi adottabili con più di 10 anni».

L’iter

La rigidità nelle adozioni, imposta dalle norme, si coniuga perfettamente con il buon senso e la grande disponibilità di magistrati e psicologi di via Dante. Sono loro che vagliano le istanze di chi vuole accogliere un bimbo o una bimba nella propria famiglia e, in collaborazione con i Servizi socio sanitari che esprimono una valutazione sull’adeguatezza della coppia. I tempi di attesa spesso sono brevi. «La domanda di disponibilità in caso di adozioni nazionali dura tre anni. Se in questo arco di tempo un bambino dichiarato adottabile ha caratteristiche compatibili con la coppia, avviene l’abbinamento», spiega la presidente Capone. Nel caso di adozione internazionale? «Le coppie fanno una domanda per ottenere un decreto di idoneità che viene vagliata dal pool adozioni del Tribunale in collaborazione con i servizi socio sanitari, che redigono una relazione. Se è positiva, la coppia viene dichiarata idonea attraverso un decreto e può iniziare le pratiche per l’adozione internazionale e conoscere il bimbo dichiarato adottabile nel suo Paese d’origine», precisa Michela Capone.

L’affidamento

«Quando ci sono pregiudizi nella famiglia d’origine possiamo ricorrere all’istituto dell’affidamento etero familiare. In questo caso il bimbo, che può essere affidato anche a coppie non sposate o a single, ha la prospettiva di tornare nella famiglia d’origine e di evitare il collocamento in una casa famiglia».

I pool

Nel Tribunale di Cagliari operano equipe di specialisti. «Sono dei pool formati da giudici onorari esperti, diretti da giudici togati, che si occupano di gestire le domande di affidamento, gli abbinamenti per le adozioni nazionali e le dichiarazioni di idoneità per le adozioni internazionali». Proprio nelle adozioni internazionali è fondamentale l’intervento degli enti che hanno il compito di fare da trait d’union tra la coppia e il Paese del bimbo dichiarato adottabile. Ecco perché, in questo caso, i costi sono alti e possono superare anche i 30.000 euro tra spese di viaggio e altre incombenze burocratiche.

Perché una coppia sceglie il bimbo straniero? «Nel caso delle adozioni nazionali il fantasma del genitore naturale fa paura. È bene precisare - dice la presidente del Tribunale – che l’adozione interrompe i rapporti giuridici ma non affettivi, che possono permanere se ciò risponde all’interesse del piccolo».

I numeri

Il Covid ha dato un duro colpo alle domande di adozione, anche se lentamente stanno riprendendo: nel 2020 le istanze sono state 85 contro le 258 del 2010. A oggi il pool adozioni ha in carico 88 minori: 40 sono alla ricerca di una famiglia, 45 sono già in affidamento nell’ambito di un percorso che può portare all’adozione e 3 per i quali, per età e situazione complicata, sarà difficile trovare una famiglia.

