Adozioni dal canile, arrivano gli incentivi 

L’obiettivo è contribuire a svuotare il canile in convenzione - il rifugio Shardana - affollato e ormai al completo da tempo. Missione al centro del progetto comunale “Adotta un cane dal canile”, finanziato con 100mila euro del bilancio, che prevede un contributo annuale per ogni singola adozione da parte di associazioni animaliste nazionali e regionali: 300 euro per i cuccioli fino a 6 mesi, 500 per quelli adolescenti fino a 1 anno e quelli adulti di piccola taglia, 1.000 per i cani da 1 a 9 anni e per quelli di taglia media, sino a 1.500 euro per i quattro zampe più impegnativi, anziani e malati.

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato il bando: «Per combattere l’annosa piaga del randagismo, e assicurare un futuro in famiglia a quanti più cani possibile, occorre rendere transitorio il passaggio in canile, liberando gli stalli utili ad accogliere e mettere in sicurezza gli animali vaganti nel territorio», viene spiegato in una nota.

Le associazioni animaliste interessate all’adozione di uno o più animali dovranno presentare richiesta al Comune entro il 15 dicembre, esclusivamente tramite pec. «In seguito alla formalizzazione dell’adozione, l’associazione potrà a sua volta incentivare le cessioni ai privati attraverso azioni di sensibilizzazione», si legge nel bando. Inoltre «il Comune potrà decidere di disporre a propria discrezione controlli periodici atti a verificare il corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei funzionari del settore Ambiente o del Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale e eventualmente anche dei competenti organi di controllo».

